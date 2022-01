Speed ​​​​Dating smetterà di funzionare • ENTER.CO

I social network sviluppano costantemente nuovi servizi e funzionalità per le loro piattaforme, ma prima che raggiungano il mondo intero, vengono testati con un gruppo selezionato. È il caso di Sparked, il servizio di meta speed dating che sarà già dimenticato prima che la luce del giorno venga vista in tutto il mondo.

Sparked operava come un servizio separato da Facebook e dalla classica cronologia di Facebook. Questo servizio ha integrato piattaforme di videochiamate casuali come Omegle e un’app di appuntamenti.

L’esperimento ha consentito a persone di una particolare area o popolazione di comunicare tra loro in modo casuale per quattro minuti. Una volta terminata la conversazione, se fanno un “match” possono organizzare un secondo appuntamento, questa volta per 10 minuti o se gli utenti lo desiderano, possono anche scambiare le proprie informazioni di contatto. In caso contrario, l’applicazione passerà alla persona successiva.

A differenza di Facebook Dating (Facebook Couples), le persone che accedono a Sparked non avranno i propri profili, messaggi o filtri pubblici. L’unico strumento che potevano usare era il video. Tuttavia, per poter accedere a questo servizio alternativo a Facebook, era necessario avere un account sul social network.

Il progetto ha iniziato la sua fase beta nell’aprile dello scorso anno, tuttavia, senza i risultati attesi, Facebook Sparked non verrà sviluppato. Il team di Facebook New Product Experiment (NPE) ha deciso dopo nove mesi che il servizio avrebbe smesso di funzionare il 20 gennaio. Fino ad allora, gli utenti che hanno provato questa piattaforma potranno scaricare i dati ivi memorizzati, dopodiché tutti gli account verranno eliminati.

“Abbiamo iniziato a costruire Sparked alla fine del 2020 per aiutare le persone a trovare l’amore attraverso un’esperienza radicata nella gentilezza. Da allora, grazie ai tuoi contributi e feedback regolari, siamo migliorati il ​​più possibile, abbiamo imparato molto e stabilito connessioni tra le persone ” i dipendenti del social network hanno commentato tramite Post Email al portale Prendi Crunch.

Questo non è il primo progetto NPE ad essere demolito. In precedenza, il team voleva implementare un servizio video simile a TikTok con il nome Lasso. C’era anche un’app Facebook in stile Pinterest che prese il nome Hobbi. Tuttavia, anche questi sono stati ignorati perché non hanno ottenuto i risultati attesi.

Immagina: Pixabay