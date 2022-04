Spence vs Ogas oggi: Errol Spence vs Yordenis Ogas, live streaming: il risultato della lotta di boxe per unire i titoli welter, live streaming

Risultati in tempo reale: Josesito Lopez vs Cody Crowley

Round 10 | La lotta è finita. Ora stiamo solo aspettando le carte per vedere se Crowley segna la vittoria o saremo sorpresi prima del suo dominio in 10 round.

Round 10 | Suona la campanella e inizia l’ultimo round. Il combattente canadese ha ancora un background fisico e non permette a Lopez di avere la fortunata occasione di cui ha bisogno per vincere.

Round 9 | Il penultimo round è già storia e sembra che solo un miracolo possa regalare a Giusecito la vittoria su Crowley che ha fatto così bene nella lotta e che dovrebbe avere le carte nel sacco.

Round 8 | Josecito non smette di punire e chiede anche al suo corner se vuole che interrompano la lotta ma il californiano dice che sta bene e vuole continuare.

Round 7 |Lopez va alla tela in quella che sembrava una scivolata ma l’arbitro prende tutto E dagli un numero di protezione.

Round 7 | Arrivo del settimo giro e sotto lo stesso tono. Il canadese mette la mano sinistra sul viso di Lopez ma non con la forza di buttarlo fuori.

Round 6 | Entriamo nell’ultima parte della lotta e Cody ha ancora il controllo, nonostante i lievi tentativi di Josesito di fare danni.

Round 5 | Siamo arrivati ​​alla fine della prima metà del combattimento e il ritmo alla fine di questo quinto round a volte è rallentato e sembrava che stessero iniziando a risparmiare energia per dopo.

Round 5 | Lopez è già alla ricerca del corpo dell’avversario e sembra che sia qui che può infliggere danni per la vittoria ma Cody non smette di cedere anche le mani.

Round 4 | I diritti di Crowley non si fermano e il californiano inizia a mostrare danni sul volto. Quattro round sono già storia.

Round 4 | Avvio vivace del quarto round e Cody si rende conto che nel terzo round è da meno, quindi sta già cercando di riprendere il controllo della lotta ed evitare sorprese.

Round 3 | Inizia il terzo round e la storia cambia. Ora è Josecito a mettere alle corde il suo avversario e di fatto infliggendo danni, sparando anche due ganci al fegato.

Round 2 | Cody Crowley mette alle corde Lopez e riesce a fare danni ma il secondo round finisce prima che il canadese domini completamente.

Round 2 | Il canadese ha iniziato il girone di ritorno con la stessa intenzione, mettendo sulla buona mano sinistra quel poco alla volta il messicano.

Round 1 | Lopez è destrorso e Cody è mancino, quindi inizia a sentire come calpestare le guardie già avversarie e agganciare Crowley in un buon mix alla fine del primo round.

Round 1 | Il canadese è quello che propone una lotta in questo primo turno e vuole fare i conti con la lunga assenza sul ring di Josesito, che cammina di traverso per tutto il ring per evitare il contatto.

Adesso lo so, Abbiamo già i due combattenti sul ring e tutto è pronto per suonare il campanello. Andiamo con le procedure!

canadese Cody Crowley è arrivato imbattuto e il californiano cercherà di finire quel 20-0-0 stasera. Stiamo già aspettando che entrambi i combattenti lascino il ring.

È tempo di carte principali ed è tempo di vedere Josesito López sul ring, che affronta Cody Crowley In un incontro welter 10 round.

Il risultato della lotta Radzab Potayev contro Imantis Stanis

Abbiamo un nuovo campione WBA, Immantas Stagnonis, che ha sconfitto Radshap Potayev Con una decisione divisa e ora cercherà sicuramente di affrontare il vincitore nel main event di stasera.

Il risultato della lotta Fernando Garcia contro Ángel Barents

l’evento Angel Barents aggiunge la sua sesta vittoria consecutiva dopo aver sconfitto il messicano Fernando Garcia con decisione a maggioranza. In una lotta di sei round.

Battaglia dedicata a Cuba

Anche ore fa, Ojas ha rilasciato questa particolare dedica alla sua terra natale: “Voglio che tutta Cuba sappia che sto combattendo per loro con tutto il cuore e l’anima, e lo farò sabato sera”.

Ugas sa di non essere uno dei preferiti

“So di non essere il favorito. Sono venuto qui per vincere. Spence può dire quello che vuole. Combatti come faccio sempre, scambia i colpi e avanza”, ha annunciato il combattente cubano poche ore prima del combattimento.

Spence è entusiasta di combattere in Texas

Prima dell’incontro di stasera, Errol Spence ha parlato e sembrava emozionato: “Ottenere una risposta come questa a Dallas significa tutto. Mi sento molto incoraggiato. Sono pronto a reagire e fare una grande prestazione davanti al pubblico della mia città”.

Errol Spence vs Yordenis Ogas testa a testa

Il Consiglio Mondiale di Pugilato Condividi le seguenti informazioni prima della resa dei conti di stasera, dove La cintura verde e oro è una delle cinture che sarà in discussione tra Errol Spence e Yordenis Ugas.

Quali soprannomi sono in gioco tra Spence e Ogas?

La lotta di stasera è unire i titoli WBC, IBF e WBA. Quindi il vincitore farà un passo importante nella sua ricerca per diventare il campione indiscusso della divisione.

Che cos’è un marchio professionale Errol Spence?

Errore Spence è arrivato con un impressionante record di 27-0 e spera di rimanere imbattuto contro il cubano. Come se non bastasse, ha segnato 21 ko, anche se non li ha vinti dal 2018, quando ha battuto Carlos Ocampo.

A che ora inizia il combattimento?

Questi sono i tempi in cui inizia la carta notturna principale di Arlington, Texas.

22:00. Argentina e Uruguay.

09:00. Cile, Bolivia, Repubblica Dominicana, Paraguay e Venezuela.

20:00. Colombia, Messico, Perù, Ecuador e Panama.

19:00. Costarica, Nicaragua, El Salvador e Honduras.

Benvenuto Benvenuto Benvenuto. Buonasera e benvenuto. Stasera c’è una boxe di alta qualità che è Abbiamo una battaglia per l’unificazione dei pesi welter tra Errol Spence e Jordenis Ogas.

La scena di questa battaglia sarà incredibile L’AT&T Stadium di Arlington, Texas, sede dei Dallas Cowboys, Dove è prevista una grande entrata.

carta stella della sera Inizia alle 20:00 a Città del Messico e qui ti guideremo attraverso tutto ciò che accade prima, durante e dopo il combattimento Tra Spence e Ogas.