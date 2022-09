Sperimenta il suono su New York

Nella classifica degli edifici più alti del mondo, One Vanderbilt è diventata una delle nuove attrazioni turistiche con spazio di New York Il primo vertice di Vanderbilt che occupa tre piani, a partire dal 91, per offrire un’esperienza audio, visiva e immersiva coinvolgente, il cui eroe è godersi questa città con viste fantastiche (maggiori informazioni su Digitale AV).

Progettato da Kenzo Digitalee il suo nome arial’esperienza si configura in una serie di spazi: Trascendenza, convergenza, trascendenza 2, elevazione S solitudineÈ costituito da specchi che riflettono le viste esterne e interne della città segmentate in tutte le direzioni, aggiungendo nuovi effetti visivi e sonori man mano che il visitatore avanza.

Proprio quest’ultimo aspetto, il suono, è uno degli elementi che gioca un ruolo da protagonista nell’esperienza immersiva da quando i visitatori hanno iniziato il loro tour in trascendenza. Crea un paesaggio sonoro vario per aria è stato fatto Giuseppe Friuliprogettista del suono suono della scatola asciutta .

Come spiega lo stesso Friuli in un video sul suo sito web, il progetto ha catturato e combinato suoni diversi, con l’obiettivo di creare un ambiente rilassante e sensoriale che integri l’esperienza visiva vissuta dai visitatori.

Nello specifico, il Friuli specifica che per registrare il suono delle macchine del vento e del parabrezza, una caratteristica così caratteristica di New York, al punto da includere quelle prodotte dall’uragano Sandy qualche anno fa mentre attraversava la città e che è stato catturato da questo specialista , il Microfoni a fucile KMR 81 e RSM 191 Da Uomo nuovo.

“Ho ottenuto le registrazioni più pulite possibili di diversi suoni di vetro – racconta Friuli – che ho mixato con un’eco Sera H8000con controllore Soundwell ponteche ti consente di mappare i suoni ovunque e combinarli con frequenze diverse.

Durante questo processo, Friuli ha creato un altro mix acustico nella sua stanza acustica con sistemi audio. Dolbyin combinazione con superfici a specchio, come quelle installate in ariacon aiuto Monitor MPS 2520 e 2510 per monitor e subwoofer MX350 Da suono M&Kcon produzione in Affamato Strumenti PRO.

Il risultato è stato inviato a Kenzo Digital per l’integrazione in Sistema Galassia Da La voce di Meyer dentro ariaSono stati distribuiti e installati più di 100 dispositivi. MM-4 Altoparlanti da questa fabbrica.

Una combinazione di tutte le acquisizioni audio viene utilizzata per guidare i visitatori all’interno dell’installazione e creare un’esperienza audio coinvolgente che si aggiunge all’immagine visiva prodotta dagli specchi.

Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti al nostro sito RSS Feed Non ti mancherà nulla.

Altri articoli su AffamatoE il SeraE il suono della scatola asciuttaE il Giuseppe FriuliE il Kenzo DigitaleE il La voce di MeyerE il Uomo nuovoE il SoundwellE il Il primo vertice di Vanderbilt