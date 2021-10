‘Spero di salire di nuovo sul podio ad Austin’: Checo Pérez vuole vincere il Gran Premio degli Stati Uniti

EFE / EPA / SEDAT SUNA



Pilota messicano di Formula 1 Sergio “Chico” PerezLa Red Bull, del team Red Bull, ha confermato che dopo il podio al Gran Premio di Turchia è sembrato un “grande momento”, e ha sottolineato che il Gran Premio degli Stati Uniti è stata una delle gare “più importanti” per il team, in cui si sforzerebbe di “salire di nuovo sul podio”. .

“È una gara molto importante per noi e sono molto emozionato, come tutta la squadra. Spero di tornare di nuovo sul podio ad Austin”, ha detto Perez, che è arrivato al Circuit of the Americas quinto nella classifica generale dei piloti classifica (135 punti).

Nei commenti della nazionale di origine austriaca, “Checo” era fiducioso del futuro Gran Premio degli Stati UnitiAnche se nota che il team tedesco della Mercedes “è stato molto forte nelle ultime quattro o cinque gare”.

Sebbene la piattaforma di Chico e il collega olandese Max Verstappen In Turchia, questo fine settimana affronteranno la Red Bull al secondo posto nella classifica costruttori, a 36 punti dalla leader del campionato Mercedes.

“Penso che la Mercedes sia stata molto forte nelle ultime quattro o cinque gare e non siamo riusciti a eguagliarla rapidamente, ma penso che Austin e il Messico sarebbero buone piste per noi, e ci vedrebbero fare meglio”, ha detto l’uomo di Guadalajara .

Per Perez, Austin è “come una seconda casa”: “Ricevo sempre bene quiAdoro venire in America. Avrò molto supporto questo fine settimana, quindi spero di poter accontentare i fan tra il pubblico.

Dopo Austin, la F1 resta nel continente americano e si reca in Messico, dove “Checo” correrà in casa nel “Circuito Hermanos Rodriguez‘: “Questa è la parte più speciale della stagione per me, con il Gran Premio degli Stati Uniti e poi la mia gara di casa in Messico.”

Inoltre, “Checo” ha definito i suoi fan “unici e speciali”. “Significano il mondo per me e non vedo l’ora di vederli ad Austin. “Voglio regalare a tutti un grande weekend di emozioni ad Austin, e non vedo l’ora di ripetere il successo che abbiamo avuto in Turchia l’ultima volta”, ha detto il pilota.

Il Gran Premio degli Stati Uniti si terrà domenica prossima, 24 ottobre, all’Circuito delle Americhe (Austin), alle 21:00 (GMT +2).

