Spettacoli Disney + anteprime: l’animazione per adulti di questa settimana e il fantasy classico degli anni ’80 con Michelle Pfeiffer – notizie sul film

Lady Hook, Bob Burger. Il film e la terza stagione di “Atlanta” sono stati aggiunti al catalogo della piattaforma “streaming” della Casa di Topolino questa settimana.

Animazione per adulti, uno dei film più leggendari degli anni ’80 e una commedia per famiglie. Queste sono alcune delle cose che vengono mostrate per la prima volta Disney+ questa settimana. Negli amanti del cinema Bob Burger Puoi goderti il ​​film Bob Burger. la pellicola Campionato di Belcher. Arriva anche sulla piattaforma di trasmissione de La casa di Topolino signora falcocon Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick; S Nonni al potereCommedia con Billy Crystal e Bette Midler.

Per quanto riguarda la serie, la terza stagione di Atlanta Basato su opposti solari Sbarco su Disney+ insieme alla nuova serie Genitori a richiesta S denaro oscuro.

quindi interroga Tutti i film e le serie in anteprima su Disney+ questa settimana:

Film

Bob Burger. la pellicola



Basato sulla serie TV Bob BurgerSegue questo film d’animazione diretto da Lauren Bouchard, regista di fiction arrossire, che ha scoperto che un tubo ha creato un grande buco davanti al loro ristorante di hamburger, impedendo loro di entrare nell’edificio. L’evento coincide con l’arrivo dell’estate e dei genitori Bob S Bello Devono combattere per salvare i loro affari. Nel frattempo, i bambini lavorano per risolvere un enigma che potrebbe salvare l’hamburger.

John Benjamin, John Roberts, Sam Cedar, Dan Mintz, Kristen Schaal e Kevin Klein guidano il cast vocale originale.

il primo spettacolo: 13 luglio.

3. zombi



Addison S Zaid Stanno affrontando l’ultimo anno di liceo SeabrookLa scuola che unisce umani, zombi e licantropi. La città in cui ha sede l’istituto è diventata anche un rifugio per queste creature. Zedd e Addison si preparano per frequentare l’università, ma le galassie invadono la città e impediscono la loro laurea.

La terza parte della saga, diretta da Paul Hoen, include Milo Mannheim, Matt Cornett e forare il dado.

il primo spettacolo: 15 luglio.

signora falco



Regia di Richard Donner signora falco protagonista Matteo BroderickRutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Un film di fantasia, magia e avventura. racconta vendetta Vescovo dell’AquilaChi ha giurato di impedire l’amore Navarra E il Isabella: Si trasformerà in un falco durante il giorno e si trasformerà in un lupo di notte.

il primo spettacolo: 15 luglio.

Nonni al potere



Regia di Andy Fickman Nonni al poterecommedia con Billy CristalloE il Pete Midler e Marisa Tomei. artistico S Diana Sono una coppia di pensionati che inaspettatamente deve ricordare come prendersi cura dei bambini piccoli quando la figlia chiede il loro aiuto mentre è in viaggio per lavoro.

il primo spettacolo: 15 luglio.

serie

Atlanta – Stagione 3

Un giovane che ha commesso molti errori nella sua vita sta cercando di risolverli. guadagnare Lui è il protagonista AtlantaRealizzato da Fantasy e interpretato da Donald Glover. Dopo aver abbandonato la Princeton University e non avere soldi per prendersi cura di sua figlia, Erin ha deciso di avvicinarsi a sua cugina, che aveva guadagnato fama nell’industria musicale.

stagione 3 di AtlantaCon Brian Terry Henry e Lakeith Stanfield, arriverà su Disney+.

il primo spettacolo: 13 luglio.

opposti solari – Stagione 3

Justin Roiland e Mike McMahan sono i creatori opposti solari, una serie animata per adulti che segue una strana famiglia di alieni appena sbarcata sulla Terra. stagione 3 di opposti solari Arriva questa settimana su Disney+.

il primo spettacolo: 13 luglio.

Genitori a richiesta



California È una ragazza che fin da piccola è stata accudita dai genitori adottivi: MiguelE il Diego S Morgana. Ma nel giorno del suo tredicesimo compleanno, l’eroe riceve uno strano regalo da sua madre. È la chiave del camion dove possono portarti. La California decide di accettare e lei ei suoi genitori intraprendono un viaggio avventuroso. Il cast era guidato da Jorge Blanco, Michael Ronda, Lalo Brito e Farah Justinian Genitori a richiesta.

il primo spettacolo: 13 luglio.

denaro oscuro



Creato da Levi David Aday, soldi sporchi Segue Mansah, una famiglia della classe media composta da un ragazzo e dai suoi genitori. Quando un giovane ottiene il ruolo principale in un film di Hollywood, le loro vite cambiano. E non in meglio: il giovane è stato aggredito sessualmente da un noto regista. Babu Sesay, Jill Halfpenny e Max Fincham guidano il cast principale.

il primo spettacolo: 13 luglio.

Altre serie debutteranno su Disney+ questa settimana:

Baci e presagi Primo spettacolo: 13 luglio.

Primo spettacolo: 13 luglio. Anita: Taglio del regista Primo spettacolo: 13 luglio.

Primo spettacolo: 13 luglio. musica lirica (Stagione 1) – Premiere: 13 luglio.

(Stagione 1) – Premiere: 13 luglio. LEGO Star Wars: All Stars (Stagione 1) – Premiere: 13 luglio.

