Lo stesso Presidente della Repubblica, Laurentino Cortizo, nel protocollo alla fatidica data, 20 dicembre 1989, ha riconosciuto che lo Stato è debitore nei confronti delle vittime dell’aggressione che ha seminato caos e morte sull’istmo.

Cortizo ha classificato quegli eventi come tragici e ha sottolineato che hanno travolto il Paese.

Ha osservato che “lo spirito collettivo della nostra nazione si costruisce onorando il nostro paese, e la nazione di Panama è in debito con i fratelli che hanno perso la vita”.

Le attività sono iniziate in precedenza con manifestazioni di organizzazioni sociali che hanno marciato nei pressi dell’ambasciata Usa nella capitale, per denunciare i suoi piani di guerra e le ingerenze negli affari interni del Paese del Canale, politica che si sta mantenendo.

In un’intervista alla stampa, il segretario generale della Federazione nazionale dei lavoratori edili, Sail Mendez, ha respinto il crimine commesso contro i civili nei quartieri affollati quando Washington, come fa in altri Paesi del mondo, ha imposto la sua volontà con la legge. di bombe.

Da parte sua, la Commissione del 20 dicembre 1989, creata per la ricerca dei fatti, il cui mandato è stato prorogato fino al 2025, ha annunciato la prima identificazione utilizzando la tecnologia del DNA e con l’aiuto della Fondazione di Antropologia Forense del Guatemala Ismael Dorsey. Segura, uno delle migliaia di cittadini scomparsi.

Gli storici stimano che la cosiddetta Just Cause, i cui presunti obiettivi erano porre fine alla presunta dittatura, arrestare l’ex generale Manuel Antonio Noriega, ripristinare la democrazia e fornire benessere al popolo, abbia effettivamente portato la morte nel quartiere martirizzato di El. Curillo.

Negli ultimi sette giorni, circa 5.941 lavoratori di Minera Panama hanno dichiarato di essere ancora in attesa dopo che il governo ha annunciato la chiusura delle operazioni commerciali per la filiale canadese di First Quantum Minerals.

Il presidente del sindacato dei lavoratori di Minera Panama, Francisco Diaz, ha dichiarato alla stampa di non sapere chi avrebbe pagato la paga una volta che il piano di manutenzione fosse stato implementato nel progetto.

Il programma Asset Care illustra la chiusura dell’attività di un’azienda nella contea di Donoso, nella provincia di Kowloon, che si è rifiutata di firmare un nuovo contratto con lo stato per l’estrazione di rame, oro e argento.

A tal proposito, Diaz ha visto che lo stato di incertezza nel gruppo è aumentato da lunedì scorso, quando è stata resa nota la decisione pubblicata dal Ministero del Commercio e dell’Industria, che ha fissato un termine di 10 giorni lavorativi per la società per comunicare i passaggi del piano di manutenzione.

Quest’ultimo blocca le esportazioni concentrate di rame e riduce al minimo il funzionamento degli impianti di trasformazione.

In relazione a questo contenzioso, la Camera delle miniere di Panama ha affermato che l’annuncio della chiusura della miniera di rame aveva generato un’incertezza off-limits sull’ambiente per effettuare investimenti nel paese.

La Panama Cobre Mine è il più grande investimento privato nel paese e contribuisce per il 3,5% al ​​prodotto interno lordo e migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti, secondo le sue statistiche.

