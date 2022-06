Spider-Man arriva su Disney Plus: ti diciamo quando e quali film sono in streaming

IlSiete fan di Spider-Man Potrai goderti un’enorme fetta di film di supereroi su Disney Plus a partire da luglio. Parte del catalogo dei film per il titolo Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield Essere disponibile.

dopo il successo Spider-Man: Non c’è spazio per casa Il desiderio di restaurare i nastri di Holland o Garfield crebbe. per questa ragione Il pubblico ha accolto con favore la notizia della piattaforma.

Disney Plus aggiunge i film di Spider-Man al suo catalogo?

Disney+ Conferma tramite i social network quali film verranno aggiunti al catalogo, Quindi ce ne saranno alcuni che non saranno nell’elenco per il prossimo mese, poiché saranno conservati in altre località.

Quanti film di Spider-Man ha realizzato la Marvel?

Ci saranno un totale di cinque film che saranno disponibili su Disney Plus. comunque Tutti e tre gli artisti avranno almeno una stella sulla piattaforma.

Quando saranno disponibili i film di Spider-Man su Disney+?

Le barre appariranno nell’app dall’8 luglio. L’informazione è stata rilasciata dalla società.

Quali film non saranno disponibili sul servizio di streaming Disney?

Questa è la lista dei film da guardare Da Diney Plus nei seguenti giorni: