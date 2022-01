‘Spider-Man: No Way Home’: Andrew Garfield e Tobey Maguire sono andati sotto copertura insieme per vedere il nastro | SALTA L’INTRODUZIONE

Quasi un mese dopo la sua uscita nelle sale,Spider-Man: Non c’è spazio per casa“Continua a dare qualcosa di cui parlare. E questo oltre a continuare a conquistare il botteghino globale 1.403.038.195 USD Ad oggi si stanno scoprendo nuovi segreti del processo di ripresa. Recentemente, Andrea Garfield Ha rilasciato un’intervista a Variety e Ho parlato di cosa significa riavviare un ragno in un film. In un’altra conversazione, questa volta aa Intrattenimento stasera. L’attore 38enne ha rivelato di aver assistito al film con Tobey Maguire insieme e in incognito.

“Non riesco ancora a credere a quello che è successoha detto Garfield. “Mi sono intrufolato al cinema la sera dell’inaugurazione e ho guardato il nastro con il berretto da baseball e la maschera. In effetti, ero anche con Toby, e io e Toby siamo andati al cinema insieme e nessuno sapeva che eravamo lì. È stata davvero una bella cosa condividere insieme.“.

Il mio Dio mi tratta piangendo mentre descrive l’amore che prova per Tom e Toby e morirò d’amorepic.twitter.com/k3Oiwxsukt – Black Canary e Vinnie hacker su Netflix 🕸🕷 (alfabebada) 8 gennaio 2022

Questa è una confessione Andrew Garfield, Non sorprende che abbia fatto impazzire la potente legione di fan di Spider-Man in tutto il mondo. Questa espressione si riflette nei social network.

Ecco alcuni dei tweet più divertenti che abbiamo trovato su Twitter.

Toby e Andrew vanno al cinema a vedere #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/v0I7gKNnJV – Fer2 (@TheRealFer2) 8 gennaio 2022

Sul suo lavoro con Holland e Maguire suSpider-Man: Non c’è spazio per casaGarfield ha detto nella summenzionata intervista a Variety che è molto entusiasta di lavorare al fianco delle sue altre star. Inoltre, ha parlato di cosa significa “curare alcune delle ferite del suo personaggio”, come la sua incapacità di salvare Gwen (Emma Stone) nel suo mondo.

“Abbiamo girato per due settimane, Toby ed io, ma penso che siamo stati in grado di ottenere qualcosa di diverso dal presentarci e dire “Ehi! Ciao!”. Il mio Spider-Man è stato in grado di salvare la relazione romantica di suo fratello minore, molto probabilmente. E per rimediare al momento più scioccante della sua vita facendo questo al fratellino e assicurandosi che non abbia avuto la stessa sorte, c’è qualcosa di cosmicamente bello in questo. Significava avere una seconda possibilità per salvare Gwen”., secondo.

In un altro punto della conversazione, Garfield ha riconosciuto che c’erano anche scene in streaming in questo momento. “C’è una battuta che ho improvvisato nel film, guardando (Maguire e Holland) e dicendo loro che li amavo. Ero semplicemente innamorato di loro”, Egli ha detto.

Potete leggere l’intervista completa qui Collegamento.

Andrew Garfield in una scena di “Spider-Man: No Way Home”.

Voci e altre voci

Negli ultimi minuti è circolata una notizia su Twitter. per utente Incorpora il tweet Una fonte affidabile per le perdite di #UCM, Andrew Garfield riprenderà il ruolo di Spider-Man. Se la notizia è vera, non si sa se l’attore tornerà per un terzo sequel che interpreta o per un nuovo film del MCU.

Andrea tornerà – MyTimeToShineHello (MyTimeToShineH) 8 gennaio 2022

Va notato che alcune settimane fa tramite l’hashtag # MakeTASM3e I fan di tutto il mondo hanno chiesto alla Marvel e alla Sony attraverso i social network di far tornare l’attore in un terzo film “L’incredibile Spider-Man“.

Con il verso del ragno impostato su “Spider-Man: Non c’è spazio per casa“, Continuazione Andrew Garfield e Tobey Maguire Nella loro pelle apparentemente infinita di Spider-Man nel terzo film di Tom Holland. Si dice che Marvel e Disney avranno piani nelle infinite varianti sbloccate dal popolare multiverso di UCM.

