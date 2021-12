Spider-Man: No Way Home presenta un nuovo trailer con sequenze elettriche inedite

aspettativa per Spider-Man: Non c’è spazio per casa È tangibile nell’ambiente. Il nuovo film di vibratore in un Universo cinematografico Marvel Da Sony Pictures Infrangere i record Sul Prevendita biglietti, il che può solo significare che ci troviamo di fronte Il film più atteso dell’anno. E sì, molti cinema in tutto il mondo offriranno le ultime esperienze in Tom Holland Come Peter Parker in IMAX, il cui account Twitter ufficiale ora ci ha mostrato un profilo Nuova clip di 30 secondi con filmati inediti.

Potrebbe interessarti:

cinema IMAX Proiezione del film Spider-Man: No Way Home (La Spagna è tra quei paesi che hanno molte stanze) ti permettono di goderti l’esperienza con 26% in più di immagine sullo schermo Grazie al formato di proiezione cinematografico esteso.

Come possiamo vedere nella clip, però, le sequenze che abbiamo già visto si ripetono in entrambe Trailer pubblicati finorae L’elettronica è al centro della scena con Jamie Foxx con stile. Questa volta, a differenza di The Amazing Spider-Man, ha abbandonato il blu elettrico che ai fan non piaceva molto, e ha adottato una caratterizzazione più simile a quella tradizionale, lasciando scoperto il volto.

Il film presenterà i cattivi che ricordiamo dal lavoro di Sam Raimi (tre film originali con Tobey Maguire); E altri da Marc Webb, The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield), come Doctor Octopus, Sandman, Green Goblin, Electro stesso, Lizard…

Spider-Man: No Way Home arriva nelle sale solo il 16 dicembre

Spider-Man: Non c’è spazio per casa È la terza puntata del supereroe più amato di oggi; Anche se è stato confermato questa settimana Avremo almeno altri tre film per il personaggio Nell’universo cinematografico Marvel.





Il nastro viene nuovamente instradato da John Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home), accompagnato dal famoso attore Tom Holland –È anche Nathan Drake in UnchartedDa Sony Pictures – Nel ruolo di Spider-Man, è stato raggiunto da Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

fonte | IMAX; attraverso ScreenRant