Spiega Frank de Boer su ESPN: Olanda o Olanda?

L’ex giocatore di A Clockwork Orange Frank de Boer ha spiegato a ESPN che preferisce che gli stranieri chiamino il suo paese Olanda piuttosto che Olanda.

In attesa della partita tra Olanda e Argentina dei quarti di finale Mondiali del QatarE il sinceroche ha giocato negli Stati Uniti del 1994 e nel Mondiale del 1998 in Francia, era presente al tavolo ESPN Per analizzare l’incontro, l’ex giocatore ha colto l’occasione per sottolineare quale sarebbe il modo perfetto per riferirsi alla nazione olandese.

“Sì, meglio (Call Us Holland)”, ha detto de Boer. “Olanda? No, è in campagna. Noi siamo olandese“, Ha aggiunto.

Il Olanda vs. Argentina Determina la seconda semifinale di Qatar 2022 Secondo Indice di forza del calcio di FiveThirtyEight Dà “La Albiceleste” come favorito con una probabilità del 58% di vincere su “La Naranja Mecánica”, che avrà una probabilità del 42% di passare al turno successivo del torneo.

Louis Van Galspecifico olandeseha ammesso che il confronto vs Argentina La considera una “rivincita” dopo essere stato eliminato dalla squadra sudamericana in Mondiali Brasile 2014.

L’Olanda festeggia contro gli Stati Uniti d’America ai Mondiali di Qatar 2022 EFE

“Messi È un giocatore che può decidere la partita in un’azione uno contro uno. In semifinale abbiamo giocato contro Argentina Nel 2014 non ha toccato palla e abbiamo perso ai rigori. “Ora vogliamo vendicarci”, ha aggiunto.

da parte sua, Lionel ScaloniAllenatore Argentinae lo ha sottolineato prima olandese Sarà una partita difficile e spera di avere il sostegno dei tifosi.

“Chiediamo alle persone di godersi il gioco e la loro squadra, lasceremo tutto per questa maglia. È il calcio, alla fine è uno sport. Speriamo di essere felici dopo la partita, ma le persone si sentono riconosciute e apprezzate”, ha detto. .

impegno Olanda vs. Argentina La partita si terrà al Lusail Stadium e la partita è prevista per le 13:00 a Città del Messico.