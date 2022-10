Spiegando l’ascesa dei casinò bitcoin

Le criptovalute hanno fatto dei giganteschi passi avanti in merito al loro sviluppo e alla loro diffusione. Se è vero che chi ci ha creduto per primo ha potuto guadagnare parecchio attraverso la compravendita dei Bitcoin, oggi, l’utente medio che maneggia un qualsiasi tipo di criptovaluta non sarà un pioniere, ma di certo è molto più informato.

Grazie ad una maggiore diffusione delle criptomonete sono fioriti sempre più casinò online bitcoin e a quanto pare l’utenza sembra apprezzare in modo particolare questa novità. Non tutte le piattaforme si sono ancora attrezzate da questo punto di vista, ma sembra che vi sia una certa tendenza a trasferirsi su quei siti che offrano la possibilità di riscuotere le proprie vincite anche in criptomonete.

La moneta perfetta per l’utenza

Uno dei motivi più graditi per cui si tende ad utilizzare la criptomoneta per i casinò online è il fatto di garantire un certo anonimato ai giocatori. Possono esistere svariate motivazioni per le quali un giocatore di casinò desideri restare anonimo e non è sempre detto che vi si celi dietro qualche situazione illegale.

Un altro punto a favore delle criptomonete è il fatto di poterle avere sempre facilmente a disposizione attraverso i diversi wallet che le contengono. Si dividono fondamentalmente in due categorie: hard and soft wallet. I primi permettono di salvare le proprie vincite su dispositivi fisici, tipo una chiavetta USB, mentre i secondi sono un programma con un codice molto complesso da decifrare, anche per i pirati informatici più esperti.

Quali difficoltà potrebbero manifestarsi

C’è però un problema fondamentale che riguarda l’utilizzo di criptomonete sui diversi siti di casinò. L’estrema volatilità dei titoli potrebbe interessare anche il conto giocatore degli utenti. Il sito deve per forza di cose stabilire un massimale e un minimale del valore delle criptomonete, che potrebbe effettivamente non corrispondere al reale andamento del mercato.

Insomma, un giocatore che vince una cifra modesta, potrebbe ottenere un bel vantaggio al tasso di cambio molto più favorevole, rischiando di mettere in difficoltà la piattaforma che gestisce le vincite. Per questo motivo, bisogna ancora lavorare all’interno di un mercato un po’ più stabile per non generare clamorose altalene del valore delle monete investite o risparmiate.

Come gestire le proprie vincite

Ottenere una vincita in criptovalute è di certo una notizia positiva di per sé, ma bisogna anche considerare che ci sarà la necessità di eseguire determinate operazioni per trasformare i bitcoin o altre valute in denaro reale.

Vi dovrete iscrivere ad una piattaforma di trading, attraverso la quale sarete in grado di scambiare facilmente ogni bitcoin che vorrete in euro o in qualsiasi altra valuta a disposizione.

Esiste comunque anche la possibilità di utilizzare direttamente i bitcoin ottenuti attraverso le vincite ai vari giochi da casinò o da una scommessa andata a buon fine. Ci sono infatti alberghi, siti che offrono oggettistica di qualsiasi tipo e ci sono anche tante altre occasioni da sfruttare online che richiedono l’uso delle criptovalute. Le limitazioni saranno via via sempre minori e non ci si accorgerà nemmeno della differenza tra criptovalute e denaro reale.

