Spiegano i motivi per cui Monster Hunter Rise: Sunbreak non avrà il cross-play

pausa di solela tanto attesa espansione altezza del cacciatore di mostrisarà presentato in anteprima questo mese in entrambi converte come su PC, dandoci l’opportunità di viaggiare in un nuovo regno per affrontare nuovi e pericolosi mostri mentre eseguiamo le missioni più impegnative in questa versione grazie all’inclusione di Grado distinto.

In attesa della sua uscita, in Vandalo Abbiamo avuto la possibilità di chattare con lui Ryozo Tsujimoto, produttore e regista Yoshitake Suzukiche ci ha spiegato i motivi della mancanza di sovrapposizione, oltre a parlare della quantità di nuovi contenuti che porterà l’espansione.

Come molti di voi sanno, Il gioco multipiattaforma è qualcosa che, a poco a poco, sta penetrando sempre di più nel settore Standardizzare e abbattere quella fastidiosa barriera che ci impedisce di giocare con i nostri amici se non lo facciamo sullo stesso dispositivo.

Purtroppo, Monster Hunter Rise: TramontoE il Continua senza includere questa opzionecome ci ha spiegato lo stesso Tsujimoto, spiegando che la massima priorità del team di sviluppo era investire tutte le proprie risorse nella creazione di contenuti di alta qualità: “Includere il cross-play potrebbe significare una grande sfida tecnica legata al sistema di gioco e al codice di rete, che richiederebbe molto tempo e risorse. Pensiamo che sarebbe meglio investire quel tempo e quelle risorse nella creazione di ottimi contenuti Invece di risolvere quei problemi tecnici.

Questo ci ha portato a parlare di quanti contenuti porterà l’espansione. Anche se non potevano specificarci nulla, so che volevano mostrarci che sarebbe stato troppo grande per noi: “Non ci piace dare numeri esatti, ma Siamo sicuri che sarà un aggiornamento fondamentale, motivo per cui lo chiamiamo espansione massicciaha spiegato Tsujimoto.

“Vogliamo assicurarci che le persone sappiano che stanno portando con sé molti contenuti.soprattutto rispetto a cose come le missioni extra per le quali abbiamo incluso gli aggiornamenti gratuiti altezza del cacciatore di mostri. Ed ovviamente, Continueremo a rilasciare più contenuti con aggiornamenti gratuiti non appena verranno rilasciati Monster Hunter Rise: TramontoForniremo dettagli nel prossimo futuro, quindi rimanete sintonizzati”.

Monster Hunter Rise: Tramonto Sarà in vendita il 30 giugno sia su Nintendo Switch che su PC.. Puoi scoprire maggiori dettagli su questa espansione su Articolo sulle impressioni che abbiamo appena pubblicato Vandalo. Se vuoi lasciare tutto pronto per andare a pescare, ti consigliamo di dare un’occhiata più da vicino La nostra guida completa.