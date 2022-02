Spiegazione della storia di Pokémon Legends: Arceus

Ce l’hai già online ultime notizie Questo è un gioco tanto atteso e ora abbiamo ricevuto più notizie relative a Pokemon Leggende: Arceus Sotto forma di dettagli: questi sono tutti riferimenti che spiegano la storia del gioco.

In questo caso, le informazioni corrispondono a Tutti effetti importanti Che ha la trama in questa puntata. li ha raccolti GameRant recentemente sono i seguenti:

Vi ricordiamo la premessa di questo titolo tanto atteso:

Esplora la vasta landa selvaggia dove ti aspettano infinite scoperte in Pokémon Legends: Arceus per Nintendo Switch. Osserva, caccia ed esplora le bestie feroci in questo gioco di ruolo ambientato nel passato. Si verifica quando non era consuetudine che umani e Pokemon vivessero in armonia.

Le tue avventure si svolgono nel maestoso ambiente naturale di Hisui. Sarai responsabile di indagare sulla creazione del primo Pokédex nella regione.

Torna a Sinoh

Queste terre, che un giorno diventeranno la regione dei diamanti scintillanti e delle perle scintillanti negli anni, vantano vere meraviglie naturali. Anche uno splendido scenario e alcune creature selvagge. Alcuni ti saranno familiari, mentre altri saranno completamente nuovi!

Si dice che il misterioso Arceus sia la chiave per risolvere uno strano fenomeno che colpisce alcuni Pokémon nell’area. Come si collegherà questa leggenda alla tua avventura?

Il Team Galaxy è composto dalle persone più diverse che si sono recate a Hisui per esplorare questa misteriosa regione. Sei l’ultima aggiunta al dipartimento di ricerca del Team Galaxy e il tuo compito è perlustrare ogni angolo di Hisui alla ricerca di specie.