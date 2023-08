Spieghiamo dove si trova nel mondo di Disney +

The Mandalorian era solo l’inizio di un universo infinito. troppo largo

L’Universo Marvel ha lasciato una lezione nel mondo dell’audiovisivo che stiamo pagando ancora oggi: Tutto dovrebbe essere interconnesso nella stessa storia, sebbene sia pieno di fiumi e affluenti. Questo è il caso della serie “Ahsoka”, la serie “Star Wars” che verrà mostrata mercoledì prossimo, e questo ovviamente ha il suo posto nel piccolo mondo di “The Mandalorian”, Come potrebbe essere altrimenti.

Come un puzzle pigro

In “Ahsoka”, i Jedi, le cui prime avventure sono state presentate in “Guerre dei cloni”, Inseguendo il Grand’Ammiraglio da “The Mandalorian” Con l’aiuto degli Spettri, il gruppo con cui l’abbiamo già visto combattere in “Ribelli”. vertiginoso? Non preoccuparti, Natasha Liu Bordizzo, che interpreta Sabine Wren (personaggio di “Rebels”) lo ha spiegato a Rivista SFXIn una certa misura.

Penso che sia difficile non sentirsi parte di qualcosa di più grande. “Ahsoka” si svolge più o meno nello stesso periodo della terza stagione di “The Mandalorian” e la serie è collegata. Ci sono molte somiglianze.

ma anche, Ahsoka è il secondo capitolo della trilogia di Rebels. E un futuro film diretto da Dave Filoni che unirà l’intero universo Disney+. Il prossimo mercoledì Vedremo se tutto questo sforzo ripagherà per l’incredibile forza narrativa o per il semplice marketing, come in realtà è successo a “The Book of Boba Fett”. Fino ad allora, non essere troppo pigro con la Forza, immagino.

