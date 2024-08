Splendido album fotografico di China Suarez con i suoi figli durante la sua vacanza Disney

Il viaggio di China Suarez alla Disney con i suoi tre figli (Video: Instagram/Sangrejaponesa)

IL Cina Suarez Non è conosciuta solo per la sua carriera di attrice e per la carriera musicale in erba. Attraverso le sue reti condivide costantemente piccole parti della sua vita, momenti con i suoi figli o in gruppi Registra i tuoi progetti imprenditoriali. Dopo aver completato le registrazioni Bastardola serie che debutterà l’anno prossimo, ha deciso di partire con i suoi tre figli per un viaggio verso una destinazione molto speciale: i parchi a tema Disney.

Dopo aver chiuso questa fase di registrazione e aver partecipato alla presentazione del nuovo album di L-Gante, Eugenia ha fatto le valigie e quelle dei suoi tre figli, Rufina, Magnolia E AmancioIntraprendere un viaggio negli Stati Uniti, precisamente nella città di Orlando, con l’obiettivo di godersi le famose attrazioni turistiche. Nel primo giorno di questa meravigliosa avventura, l’attrice ha condiviso un po’ dell’emozione dei suoi figli nel poter vivere insieme questi momenti.

Innanzitutto ha raccontato il momento in cui hanno attraversato l’arco che segna l’ingresso ai parchi, dove si possono leggere i loro nomi. L’attrice ha fatto il check-in per la notte, apparentemente indicando che avrebbero alloggiato in uno dei tanti hotel disponibili all’interno della struttura. Dopo un meritato riposo notturno, iniziarono il loro viaggio attraverso i quattro giardini.

Il primo post di China Suarez sul suo viaggio alla Disney (Instagram/Sangrejaponesa)

La Cina ha mostrato la sua visita Regno magicoSi trova nel simbolico Castello di Cenerentola. Per questo, l’ex compagna di Benjamin, Vicuña, ha scelto A Look nero completo Si compone di una parte superiore e di pantaloni con aperture nella zona dei fianchi. Nel caso di una figlia Nicola Capri Optare per un look sportivo, tranne i bambini Benjamin Vicuna Scegliere vestiti Completamente diverso. Magnolia indossava un abito floreale con piccole volant attorno al collo e alle maniche, mentre Amancio indossava tute rosse dei Chicago Bulls. “Sono i miei tre figli, ma in uno stile completamente diverso”, ha scritto.

La Disney non dispone solo di attrazioni e sottobicchieri a tema, ma offre anche la possibilità di incontrare i diversi personaggi che fanno parte del franchise. il precedente Quasi angeli Non esito a lasciare che i tuoi bambini godano l’esperienza completa e incontrino il famoso topo Topolino. “Ciao Topolino“, si sente dire il cantante mentre si mette in fila per le foto e si vedono le emozioni del membro più giovane della famiglia Vicuña.

Tra le foto che ha condiviso delle varie giostre nel parco, si vede la figura seduta nel simulatore. Avataril film epico diretto da James Cameron, in cui devi guidare una moto per poter fare un viaggio nel mondo rappresentato nei film. In un’altra cartolina la potete vedere con Rufina in una delle vie del luogo, con le famose orecchie. Ognuno ha scelto di acquistare modelli diversi, ma sono pieni di lucentezza e di ogni tipo di dettaglio.

Tutte le foto del viaggio della famiglia di China Suarez alla Disney (Foto: Instagram/sangrejaponesa)

Nel caso della seconda figlia, ha deciso di acquistare un cappello di Paperino per proteggersi il viso dal sole ed è stata vista sorridere da un orecchio all’altro dopo aver effettuato l’acquisto speciale. Nel tuo account Tik Tok Hanno mostrato più luoghi d’interesse e hanno potuto goderseli senza limiti di altezza.

Ex socio di frettoloso È andato con tutta la famiglia al parco SirenettaChe racconta musicalmente il famoso film ed Eugenia ha potuto videoregistrare uno dei film Scienza dell’animazione Dei personaggi.