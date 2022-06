Sport, sponsorizzazioni di grandi marchi e investimenti diversificati, ricetta milionaria

Oltre alle prestazioni sul campo, gli atleti più ricchi del mondo hanno costruito il loro impero con altri due ingredienti nella ricetta: investimenti diversificati e sponsorizzazioni. dei maggiori marchi.

Lo dimostra chiaramente, ad esempio, l’elenco dei fondi sportivi di Forbes, con sei atleti provenienti da tutto il mondo che sono riusciti a infrangere la barriera dei 1000 milioni di dollari.

Tiger Woods è in cima alla classifica con un guadagno di 1,72 miliardi di dollari. La leggenda del golf si distingue per i suoi 26 anni nel PGA Tour, vincendo oltre 82 titoli, inclusi 15 tornei del Grande Slam, ed è uno dei più grandi vincitori della storia. Tuttavia, meno del 10% dei suoi guadagni totali verrà al netto dei suoi risultati come giocatore di golf.

Nella sua carriera, marchi come Gatorade, Monster Energy, Nike e Rolex sono apparsi come sponsor, così come le sue stesse aziende: TGR Design (che progetta campi da golf); TGR Live (con cui tiene eventi live) e il suo ristorante The Woods Jupiter in Florida.

E il giocatore di calcio Cristiano Ronaldo è arrivato al secondo posto con $ 1.240 milioni. A 37 anni riesce ad ottenere la sponsorizzazione di marchi come Nike, Herbalife e Clear shampoo.

Mentre a livello sportivo, ha segnato nella stagione 2021-2022 solo più di 24 gol e, se si valutano i suoi successi con il Real Madrid, ha vinto quattro Champions League; Tre Mondiali per club FIFA. Tre Supercoppe Europee e due campionati, la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re. Ad oggi è anche il capocannoniere della UEFA Champions League.

Inoltre, ha preso il suo posto anche sui social network, visto che a febbraio di quest’anno ha superato i 400 milioni di follower su Instagram, diventando l’account con il numero più alto sul social network. Questo movimento ti consente di raccogliere grandi quantità di denaro per la promozione e di guadagnare popolarità.

“La novità dell’ultima generazione è la velocità di associazione tra media e tecnologia e il fatto che la maggior parte delle aziende a cui partecipano questi giocatori ha un’opportunità globale”, ha affermato David Carter, fondatore di Sports BusinessGroup.

LeBron James ha chiuso i primi tre della lista con $ 1160 milioni di dollari. Il 37enne giocatore di basket ha un contratto a vita con Nike e ha anche ricevuto sponsorizzazioni da marchi come PepsiCo, Rimowa e Crypto.

Inoltre, James ha investimenti nella startup tecnologica sportiva Tonal, nella startup tecnologica sportiva StatusPRO ed è stato incoraggiato ad apparire sul grande schermo con un ruolo in “Space Jam: A New Legacy”.

Lionel Messi, uno degli altri grandi del calcio, è apparso nella lista con $ 1150 milioni di dollari. Sul fronte sportivo ha collezionato 35 titoli con il club spagnolo del Barcellona: dieci dei quali nel campionato spagnolo. otto Supercoppe spagnole; Quattro Champions League europee, tre Supercoppe europee e la Coppa del Mondo per club FIFA.

L’atleta è stato sponsorizzato da marchi come Adidas, Budweiser e PepsiCo, ha una sua linea di abbigliamento e ha persino aperto alcuni hotel associati agli hotel MiM.

Infine, il rating ha chiuso il tennista Roger Federer con $ 1,090 milioni e Floyd Mayweather con $ 1,080 milioni. Sia con aziende esterne come ristoranti e loro referenze nel settore tessile.