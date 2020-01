Calcio a 5, 3-3 tra Lameziasoccer e Mascalucia C5

LAMEZIA TERME – Torna con un buon pareggio l’Ecosistem Lameziasoccer dalla prima trasferta siciliana del girone di ritorno ottenuto sul campo del Mascalucia C5. Una bella, ed intensa partita quella giocata tra le due formazioni che hanno confermato quanto previsto in fase di presentaziuone del match. Un Mascalucia C5 che ha mostrato di non meritare l’attuale classifica ed ha giocato a viso aperto contro gli orange, ne è nata una partita bella e per certi versi entusiasmante con i lametini cha hanno dato prova di compattezza rispondendo per ben tre volte al vantaggio dei padroni di casa. In due circostanze, primo e terzo gol, gli orange hanno avuto la forza e l’abilità di rispondere immediatamente al vantaggio degli avversari con giocate di ottima fattura.

Ottimi protagonisti della gare anche i due portieri che si sono esaltati davanti alle tante conclusioni degli attacchi avversari, più sollecitato l’estremo siciliano che ha negato altre marcature agli orange ed anche Sperlì che sul finire del primo tempo parava, bloccando la sfera, un tiro libero calciato da Nicolosi.

Dopo vari tentativi, da una parte e dall’altra, a spezzare l’equilibrio a metà del primo tempo il gol di Russo che sfruttava un errore in chiusura dei lametini che però non si demoralizzavano e dopo poco più di un minuto pareggiavano i conti con un gran gol di Iozzino. Sulla battuta di un calcio d’angolo di Scalese l’orange colpiva al volo a mezz’aria con una bordata che lasciava di sasso l’estremo avversario con palla all’incrocio dei pali.

A poco meno di quattro dalal fine della prima frazione altro vantaggio del Mascalucia con una sfortunata autorete di Montesanti che non poteva fare nulla per evitare l’impatto con un pallone messo al centro dove non c’era nessuno a poterlo sfruttare. Primo tempo dunque con i padroni di casa in vantaggio che ne secondo tempo tenevano botta ai tentativi dei lametini fino a quando il Giovane De Masi non si inventava un gran gol.Finta e controfinta sull’avversario e dalla destra gran diagonale imprendibile per il portiere avversario con palla che si insacca nel sette opposto. Altra doccia fredda per l’Ecosistem a nove dal termine con il gol di D’Arrigo che riesce a spingere in porta la palla in scivolata su passaggio di Longo favorito dal un liscio della difesa lametina. Altra prova di forza e detrminazione dell’Ecosistem che rispondeva anche stavolta dopo un minuto con Deodato che, spalle alla porta riceve da Iozzino si gira e batte l’estremo avversario. Rimangono ancora tanti minuti da giocare e le occasioni non mancano fino al 3″ dal termine quando Iozzino si trova sulla sulla traiettoria di una bordata di Monterosso e quando la palla scende a terra tenta il colpo di tacco su cui è bravo a chiudere Rapisarda. La partita si chiude qui con soddisfazione delle due parti che hanno avuto la possibilità di vincerla e di conseguenza anche di perderla. Considerando il bisogno di punti per la salvezza e la buona gara disputata degli avversari, cosa ampiamente prevista da mister Carrozza, il punto è da considerare più che positivo se consideriamo anche l’aver mantenuto i cinque punti di vantaggio sul sesto posto occupato dalla Pol. Futura prossimo avversario dei lametini sabato prossimo al Palasparti.

MASCALUCIA C5 -ECOSISTEM LAMEZIASOCCER 3-3

RETI: 1t 10’32” Russo 11’24” Iozzino 16’15” Montesanti (Aut) 2t 7’53” De Masi 11’02” D’Arrigo 12’03” Deodato

MASCALUCIA C5: Rapisarda, Leonardi, Nicolosi, Guglielmino, D’Arrigo, Abate, D. Longo, G. Longo, Panebianco, Scuderi, Russo, Pagano. Allenatore: Umberto Previti

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER: Sperlì, Montesanti, Morelli, De Masi, Iozzino, Monterosso, De Masi, Caffarelli, Deodato, Brandonisio, Gerbasi, Scalese. Allenatore: Bebo Carrozza

ARBITRI: Marilena Catanese di Barcellona PG e Andrea De Luca di Paola

CRONOMETRISTA: Francesco Quartaronello di Messina