Bocce, Antonio Perricelli è il nuovo presidente della Catanzarese

CATANZARO – Antonio Perricelli è il nuovo presidente dell’Abd Catanzarese. L’elezione è avvenuta questo pomeriggio nel corso dell’Assemblea dei soci del club.

Perricelli, attuale vice presidente e delegato per la Raffa del Comitato Provinciale FIB di Catanzaro, succede al compianto Filippo Caliò, prematuramente scomparso qualche mese fa.

Con 20 voti a favore ha avuto la meglio su Vincenzo Colacino (13) e Attilio Bevilacqua (0). Queste le sue prime parole da neo n.1 della Catanzarese: «Sono emozionato. Vivo questa società da quando ho 17 anni e nel mio cuore ho sempre sperato che un giorno arrivasse questo momento». L’eredità da raccogliere è pesante ma Perricelli mostra già di avere le idee molto chiare: «Ci dovremo da subito rimboccare le maniche, sostituire Filippo sarà dura, ma abbiamo un campionato dell’alto livello da sostenere e come ho sempre detto mantenere la Serie A2 è per noi importantissimo. Riprendere l’attività femminile e quella giovanile ed avvicinare nuovi tesserati saranno le altre mie priorità. Per questo motivo mi metterò subito al lavoro per perfezionare le sponsorizzazioni. Nei prossimi giorni, dopo gli adeguati lavori di sanificazione e igienizzazione, riapriremo il bocciodromo e convocheremo una nuova assemblea per il rinnovo del Consiglio del club. Scaldiamo così i motori per la ripresa dei campionati di A2 e Seconda Categoria».