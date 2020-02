Bocce, prove generali in vista del campionato: nel week-end prevista gara a Poule

CATANZARO – Prosegue senza sosta il lavoro degli atleti bocciofili del volo, che in vista dell’attesissimo inizio del Campionato interprovinciale si preparano per un nuovo appuntamento. Domenica 23 febbraio, si incontreranno sulle piste del bocciodromo della Polisportiva Malaspina a partire dalle 8.30 per disputare una gara a Poule con formazione a terna. Trentadue è il numero massimo di formazioni ammesse. Le terne, a sorteggio, verranno suddivise in otto Poule ciascuna, formate da n° 4 o 3 formazioni. Si qualificheranno per la fase finale, che si disputerà ad eliminazione diretta, 16 formazioni (le prime due classificate di ciascuna poule). Le partite, sia nelle poule che nella fase finale, si disputeranno agli 11 punti nel tempo massimo di 90 minuti. Il test di domenica sarà occasione importante per permettere allo staff tecnico di ogni società, di capire le condizioni cui sono giunte le squadre dopo il lungo riposo e di decidere chi ha già la stoffa per scendere sulla pista di gioco e chi invece non è ancora ritenuto utile alla causa.

Il Presidente regionale Ernesto Mazzei ha esposto il proprio augurio a tutte le partecipanti: “Colgo l’occasione per augurare i migliori risultati a tutti i nostri atleti che si apprestano ad affrontare questo nuovo campionato. Percepisco grande entusiasmo e questo è già di per sé un bellissimo segnale”.