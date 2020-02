Bocce: trionfo della Santa Lucia nella gara a Poule

CATANZARO – Si è conclusa con un successo e assidua partecipazione la gara a Poule, organizzata dal comitato provinciale di Catanzaro e disputata domenica 23 febbraio sulle piste del bocciodromo della Polisportiva Malaspina. Numerosi anche i giocatori che hanno partecipato alla seguitissima manifestazione sportiva. La competizione, guidata dal tecnico Guglielmo Portafoglio, è iniziata intorno alle 8,30 del mattino ed è proseguita per tutto il pomeriggio. Finale all’insegna dell’equilibrio con le contendenti in rincorsa punto su punto. Ad aggiudicarsi la competizione sono stati i giocatori della Santa Lucia: A. Ruffa, A. Sirianni e M. Gregorio, strappando la vittoria sul finale di un solo punto, alla formazione lametina della Malaspina guidata da: M.Bevilacqua, S. Scalise e A.Gallo. Semifinale altrettanto palpitante. Da una parte una Santa Lucia tenace e volitiva, dall’altra una combattiva Aurora Sant’Onofrio, campione in carica della passata stagione, capitanata da: G.Lucia, C. Lucia e F. Santaguida. La formazione vibonese sino a quando l’orologio dava ancora speranze non si è data per persa, vacillanndo solo allo scadere sull’11 a 8. Terzo posto sul podio per il Cardinale di: T.Costa, C. Signoretti e G. De Giorgio. A metà gara la Malaspina prova ad allungare, ma il Cardinale ha la reazione giusta per impedire ai rivali di scappare via. I biancoverdi però non ci stanno a tornarsene a casa con le pive nel sacco e affondano la vittoria sull’11 a 7.

“Oggi è un giorno di grande gioia – ha sostenuto il Presidente Provinciale Nicola Colubriale – così come lo sono tutti i momenti di manifestazione e condivisione del nostro sport. È mio interesse indirizzare un plauso a tutta l’organizzazione che ha reso possibile la realizzazione di questa gara. Tra pochi giorni inizierà il nostro Campionato, che ormai da 11 anni portiamo avanti con impegno e sacrificio, sforzi che sono ripagati dalle soddisfazioni che ci regalano i nostri atleti. Rivolgo un accorato appello a tutti i soci bocciofili, alle famiglie e a coloro che seguono da anni il nostro sport, di sostenere tutti insieme questa passione e il livello di assoluta eccellenza nella nostra regione”. Il primo impegno ufficiale per le squadre è fissato per domenica 8 marzo con l’attesissimo inizio del campionato interprovinciale.