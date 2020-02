Calcio, 1-0 della Vigor 1919 al Filadelfia

LAMEZIA TERME – Vittoria di misura per la Vigor 1919 contro il Filadelfia Cup. Un primo tempo di marca biancoverde, numerose infatti le azioni costruite dalla Vigor 1919 e non finalizzate. All’8’ Buccinna’ accentra per Piacente, il portiere allontana e sulla ribattuta ci prova a volo Scarpino che manda alto a tu per tu con Balde. Al 22’ angolo di Buccinna’, a saltare in area è Gatto ma il suo colpo di testa sorvola la traversa. Al 25’ verticalizzazione di Buccinna’ e Scarpino a tu per tu con il portiere tenta una sforbiciata ma senza risultato. Al 27’ bella la giocata di Buccinna’ ma nessuno in area riesce ad intercettare la sfera. Al 33’ ci prova dalla destra Buccinna’ ma Balde salva in angolo. Al 35’ Bruno ci prova dalla distanza è ancora bravo Balde a respingere. Nella ripresa la musica non cambia al 58’ Bruno accentra in area per l’accorrente Scarpino che tenta un improbabile deviazione di petto a tu per tu con il portiere. Un minuto dopo ancora Scarpino impreciso su cross di Bruno. Al 61’ Scarpino si fa perdonare gli errori precedenti, si smarca in area tra un nugolo di avversari e trafigge con un diagonale Balde. (0-1). Al 64’ bella giocata di Morelli A. che recupera il pallone sulla fascia e tutto solo prova il tiro ma la conclusione è troppo angolata. Il primo sussulto del Filadelfia, che sino a questo momento non ha destato alcuna preoccupazione a Lanzo e compagni lasciando ampi spazi in tutti i settori del campo, arriva al 74’ con una pericolosa punizione battuta da Sisca, bloccata da Lanzo. Finisce con una vittoria una gara importante che ci mantiene nei piani alti della classifica. Ora testa al prossimo incontro in casa contro il Nicotera.

Formazioni

Filadelfia: Balde, Tedesco, Bilotta, Cisse (54’ Torchia), Calisto, Diaco Rob., Villelli (65’ Panzarella), Mancari (75’ Serratore), Michienzi (78’ Carchedi), Sisca, Condoleo – Maggisano, De Sando, Cerasia, Diaco Ros.

Vigor 1919: Lanzo, Rocca (52’ Giuggioloni), Bruno (60’ Calidonna), Gatto, Buccinna’, Tarzia, Piacente (60’ Giudice), Andricciola (70’ Mano), Monteleone, Morelli A., Scarpino (73’ Pellegrino). – Cerra, Cittadino, De Grazia, Matarazzo.

All. Alessandro Torchia