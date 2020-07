Calcio a 5, Iozzino e Monterosso lasciano la Lameziasoccer

LAMEZIA TERME – Non è certo rimasta con le mani in mano l’Ecosistem Lameziasoccer dopo la forzata chiusura delle attività per la stagione 2019-20.

Non appena si è avuta notizia, da parte della divisione calcio a 5, sulle determinazioni che chiudevano la stagione, la formazione orange si è subito mossa per guardare al futuro con l’obiettivo di migliorare quanto di buono fatto vedere prima del 9 marzo.

Il DS, Nicola Samele, ha subito iniziato a monitorare il mercato alla ricerca di elementi validi che possano contribuire alla crescita tecnica del gruppo per poter ambire a traguardi importanti.

Prima di chiudere trattative con eventuali nuovi ingressi c’è da gestire i rinnovi del vecchio gruppo che per vari motivi cambierà volto. Motivi personali, magari per intraprendere nuove strade, o di lavoro possono condizionare il rinnovo di qualche elemento; diventa necessario sapere su chi contare per poi pensare a rinforzare la rosa.

La società era intenzionata, in linea di massima, a confermare tutto il blocco ma davanti ad esigenze insormontabili, non può che prendere atto e passare avanti.

In quest’ottica la società comunica che Claudio Iozzino e Luigi Monterosso, per motivi diversi, non faranno parte del Roster 2020-21.

La società ringrazia i due calcettisti per la serietà e l’attaccamento alla casacca Orange e per quanto hanno dato in campo nella scorsa stagione ed augura i migliori successi a livello sportivo e personale.