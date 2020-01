Calcio a 5, Lameziasoccer sconfitta 7-4 dalla Polisportiva Futura

LAMEZIA TERME – Va agli ospiti il derby calabro del campionato di serie B giocato al Palasparti tra Ecosistem Lameziasoccer e Polisportiva Futura. Una giornata no per la formazione di Bebo Carrozza che ha visto infrangersi le sue giocate sul muro eretto dalla formazione di Alfarano davanti al proprio portiere che da parte sua ci ha messo tanto ed è stato fortunato quando sono stati i legni a dire no alle conclusioni lametine. Dall’altra parte invece i legni sono stati più magnanimi visto che una conclusione di Labate centrava in pieno il legno e carambolava sulla schiena di Sperlì disteso in tuffo per poi depositarsi in rete. Una partita ricca di emozioni ed accesa da alcune decisioni arbitrali non proprio fortunate. Come ad esempio nel secondo tempo, quando i lametini erano protesi alle ricerca del pareggio, dopo una tripletta di Iozzino, il Sig. Arminio invertiva una netta spinta in area su Deodato fischiando allo stesso un tocco di mano mentre cadeva a terra sulla spinta dell’avversario, con relativo tiro libero. Decisione che ha lasciato sbigottiti tutti in tribuna anche, probabilmente, l’osservatore arbitrale se dopo tanti, ma proprio tanti, giri di lancetta era ancora chiuso nello spogliatoio con la terna. In ogni caso gli orange devono fare un bagno di umiltà perché nelle ultime tre gare non sono riusciti ad essere concreti come in precedenza sbagliando tantissimo. Evidentemente, dopo aver raggiunto quella che è considerata una quota quasi vicina alla salvezza, la squadra si è rilassata un pò troppo. Solo nel secondo tempo è stata finalmente più aggressiva e determinata con Iozzino autentico trascinatore con una tripletta che rimetteva tutto in gioco. Il forcing finale alla ricerca del pareggio con il quinto uomo in campo non sortiva gli effetti sperati anzi, era Rotella ad approfittarne con due reti a porta vuota negli ultimi sedici secondi. Una sconfitta che, unita agli ultimi due pareggi, vanifica quanto di buono era stato fatto in precedenza. Dilapidato il vantaggio accumulato sulla sesta in classifica e bagarre dietro il Cosenza (che vincendo lo scontro diretto con il Nissa è ormai imprendibile) con cinque squadre racchiuse in tre punti, una delle quali dovrà dire addio ai play-off,(le altre sono troppo staccate) ma la strada è ancora lunga.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – POLISPORTIVA FUTURA 4-7

Marcatori: pt 10’20” De Masi, 11’08” Everton, 15’09” Rotella 16’03” Rotella. st 00’12” Sperlì (Aut), 02’54” Iozzino, 04’37” Iozzino 11’39” Pannuti, 12’55” Iozzino, 19’44” Rotella, 19’59” Rotella.

ECOSISTEM: Sperlì, Iozzino, Gerbasi, Monterosso, Montesanti, Morelli, Mastellone, Brandonisio, D’Agostino, De Masi, Deodato, Scalese. Allenatore: Bebo Carrozza POL.

FUTURA: Amaddeo, Rotella, Labate, Pannuti, Aquilino, Scappatura, Modafferi, Everton, Pronestì, Fascì, Falcone, Laganà. Allenatore: Giuseppe Alfarano Arbitri: Michelangelo Arminio e Emilio Romano di Nola Cronometrista: Cozza Fabio di Cosenza