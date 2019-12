Calcio, Andricciola e Pellegrino alla Vigor 1919

LAMEZIA TERME – Altri due lametini si aggiungono alla rosa della Vigor 1919. Si tratta di Pietro Andricciola e di Bruno Pellegrino.

Andricciola, classe ’95, centrocampista. Ha militato diversi anni in campionati di Promozione con le casacche di Promosport e Vigor Lamezia. Nella stagione in corso ha iniziato la preparazione con la Promosport, poi per motivi di lavoro ha lasciato la città ed ha interrotto il percorso intrapreso.

“Ora che sono ritornato – ha dichiarato – ho tanta voglia di fare bene e di mettere a disposizioni le mie qualità umane e sportive ad un gruppo che ho trovato davvero molto unito. Cercherò di dare una mano concreta prima possibile e di poter sfruttare la sosta natalizia per essere fisicamente pronto a questa nuova ed entusiasmante avventura”.

Pellegrino, classe 2000, attaccante. Nel 2017 vince il campionato regionale nella categoria Allievi con l’Academy Lamezia. Il suo percorso prosegue in Promozione con Fronti ed Atletico Maida. Nel 2018 approda in Eccellenza con il Soriano, totalizzando 24 presenze.

“Credo tanto nel progetto Vigor – ha dichiarato il giovane attaccante – ed in questo grande gruppo capitanato da Mister Torchia che stimo molto. Darò tutto me stesso per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società, sicuro e felice di poter contare sul sostegno di tanti tifosi”.