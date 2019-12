Calcio, il portiere Cerra alla Vigor 1919

LAMEZIA TERME – La Vigor 1919 comunica ufficialmente il nuovo ingresso nella rosa biancoverde del portiere Giuseppe Cerra, classe ‘99. L’estremo difensore nella stagione 2015/2016 ha militato nell’Aquila calcio (in Abruzzo) in serie D, successivamente sotto la guida di Mister Alessandro Torchia ha disputato e vinto la finale play off nella Polisportiva Lamezia, nella stagione 2016/2017. Approda al Sambiase in Promozione nella stagione 2017/2018 collezionando quindici presenze, ancora in giallorosso nell’anno successivo ha disputato 27 partite più due prestazioni in Coppa Calabria, anno della vittoria dei play off e del salto di categoria in Eccellenza. Nella prima parte della stagione in corso due le sue presenze nel campionato di Eccellenza sempre con la maglia del Sambiase ed ora l’approdo in biancoverde.

“Sono felice di questa scelta, prima perché conosco bene Mister Torchia e diversi compagni di squadra, e poi perché le ambizioni biancoverdi sono importanti e sono onorato di far parte di questo splendido gruppo”.