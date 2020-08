Calcio, il Sambiase inizia la preparazione

LAMEZIA TERME – Dopo un’esaltante campagna acquisti che ha visto importanti rinforzi in ogni reparto di gioco, la stagione del Sambiase Lamezia 1923 torna ora sul campo. Dopo il bel lavoro eseguito dall’equipe dirigenziale Mazzei-Samele fra rinnovi e nuovi acquisti, la palla passa a mister Fanello e allo staff tecnico chiamati a far salire presto i giri del motore della squadra giallorossa.

Da giovedì 20 agosto, con raduno alle ore 15 e inizio allenamento ore 16:30, inizia ufficialmente, presso lo stadio Gianni Renda, la preparazione dell’ASD Sambiase Lamezia 1923 in vista della del campionato di Eccellenza 2020-2021. Dopo la fine anticipata dello scorso campionato, vista l’emergenza coronavirus, i giocatori tornano a calcare il terreno di gioco per rinvigorire il tono muscolare e riprendere la confidenza col pallone. L’allenatore Fanello potrà così avere anche i primi riscontri concreti da parte dei nuovi arrivati, sui quali molte sono le aspettative da parte della società e dei tifosi. La determinazione del miglior modulo tattico per esaltare le qualità dei singoli e al contempo garantire equilibrio e solidità, sarà l’obiettivo sul quale il team giallorosso lavorerà alacremente.

La società sta, inoltre, predisponendo tutti i provvedimenti previsti dalla LND circa il protocollo Covid.

L’organico sul quale potrà fare affidamento mister Fanello è così composto:

PORTIERI

IOZZI SALVATORE 2001 portiere confermato

FARINA ALESSANDRO 2001 portiere provenienza Battipagliese

NASCARDI GIACOMO 2002 portiere confermato

DIFENSORI

MIRABELLI LORENZO difensore centrale confermato

DE NISI FABIO difensore centrale provenienza Vigor Lamezia

MASCARO ALESSANDRO difensore centrale / terzino dx confermato

DE FAZIO ANTONIO terzino sx provenienza Sersale

MARRELLA GIUSEPPE 2002 terzino dx confermato

CHIODO DENIS 2002 terzino dx provenienza Primavera Cosenza

D’ANGELO ALFREDO 2001 terzino sx provenienza Vigor Lamezia

CENTROCAMPISTI

BAFODE DIOP centrocampista centrale confermato

FODERARO MARCO centrocampista interno / centrale provenienza Vigor Lamezia

GAUDIO ANDREA centrocampista centrale provenienza Paolana

GIAMPA’ PASQUALE 2001 centrocampista interno confermato

TORCHIA CRISTIAN 2002 centrocampista interno provenienza Reggina

ESTERNI / TREQUARTISTI

BERNARDI ALESSANDRO esterno offensivo dx / centrocampista interno confermato

FLORDELMUNDO JEREMIAS esterno offensivo sx provenienza Francavilla in Sinni

UMBACA FRANCESCO trequartista / centrocampista interno confermato

VENTURA CARMINE 2001 esterno offensivo sx / dx provenienza Isola Capo Rizzuto

DI MARIA FRANCESCO 2001 esterno offensivo sx provenienza Geraci

VERSO FLAVIO 2002 esterno offensivo dx / sx confermato

LUCIA ANGELO 2001 esterno offensivo dx /sx provenienza Vigor Lamezia

ATTACCANTI

PIEMONTESE FRANCESCO punta centrale provenienza Reggio Mediterranea

PESCE ANDRES punta centrale provenienza Ladispoli

GAGLIARDI GIUSEPPE 2002 punta centrale confermato

Aggregati :

TALARICO 2003 difensore centrale Garibaldina

STRANGES 2003 centrocampista Academy Lamezia