Calcio, Inzaghi in vista di Crotone – Lazio: “Immobile? Ha tantissima voglia di giocare”

ROMA – “Immobile l’ho ritrovato come l’avevo lasciato, con tantissima voglia di giocare, di mettersi a disposizione della squadra. Ha lavorato un giorno e mezzo con gli altri, ma l’ho visto in discrete condizioni. Domani deciderò l’undici migliore per come cominciare”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla conferenza stampa di vigilia della trasferta in casa del Crotone. Gara alla quale prenderà parte, dall’inizio o a gara in corso, anche il bomber partenopeo tornato ad allenarsi solo ieri dopo l’isolamento per la positività ai tamponi Covid. Discorso a parte per Luis Alberto, che dopo le scuse alla società per le polemiche sull’aereo del club, potrebbe comunque partire dall’inizio anche se Inzaghi precisa: “Sotto l’aspetto personale è stata una settimana difficile per lui, penso. Sotto l’aspetto professionale ha lavorato molto bene e sono contento per lui. Sa che ha fatto una cavolata e sarà multato dalla società”.