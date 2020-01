Calcio, partita la prevendita per il derby Sambiase – Vigor Lamezia 1919

LAMEZIA TERME – La Vigor Lamezia 1919 comunica che è iniziata la prevendita dei biglietti per la partita Sambiase Lamezia – Vigor Lamezia in programma sabato 25 gennaio 2020

alle 14.30 allo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme.

I biglietti possono essere acquistati nella sede della Vigor Lamezia c/o stadio Guido D’Ippolito fino alle 19 di venerdì 24 gennaio al costo di 7 euro intero, 5 euro donne. Under 14 ingresso gratuito