TORINO – “È una sfida importante per continuare il cammino per la lotta scudetto, sarà una partita difficile: il Crotone non vive un ottimo periodo ma gioca bene a calcio, ha dimostrato pur senza risultati di mantenere la propria filosofia. Stanno facendo vedere cose interessanti”: il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta così la gara contro il Crotone. “Giocherà Buffon, mentre Dybala sente ancora dolore”, aggiunge a proposito della formazione.