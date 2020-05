ROMA – I club di Lega Pro hanno raggiunto in assemblea l’accordo e chiederanno al Consiglio Federale, in programma la prossima settimana, lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019-2020. Le classifiche dovrebbero essere congelate, con le conseguenti promozioni in B di Monza, Vicenza e Reggina, capoliste dei tre gironi al momento della sospensione.