Calcio, Torcasio (Vigor 1919): “Un progetto serio e concreto merita di essere ascoltato”

LAMEZIA TERME – Ufficiali ormai le decisioni della LND Calabria, il vicepresidente della Vigor 1919, Saverio Torcasio, fa il punto sulla stagione appena trascorsa e che purtroppo a causa della pandemia da Covid-19, è stata interrotta. “Che dire, un po’ di amaro in bocca rimane – dichiara Torcasio – è stata una stagione avvincente, proprio per le difficoltà vissute che però hanno reso tutto più appassionante. È stato bello sentire in campo il calore dei tifosi, che ci hanno sostenuto ovunque e comunque, abbiamo lottato insieme per i colori biancoverdi”. E sul fermento della stampa negli ultimi giorni sulle sorti del calcio biancoverde, il vicepresidente afferma: “Stiamo valutando tutte le opzioni valide per il bene di questi colori, per il bene della Vigor. Un progetto serio e concreto merita di essere ascoltato”.