Calcio, Vigor Lamezia: domanda di ripescaggio in serie D da depositare dal 6 al 14 luglio

LAMEZIA TERME – C’è ancora da attendere per il possibile ripescaggio in serie D della Vigor Lamezia, squadra guidata dal neo presidente Felice Saladini che ieri mattina si è recato personalmente negli uffici della Lega per un primo incontro.

La Lega Nazionale Dilettanti ha chiarito che le domande dovranno essere depositate dal 6 al 14 luglio e che entro il 16 luglio sarà comunicato alle Società l’esito della loro istruttoria. In caso di esito positivo la Società potrà essere inserita nell’apposita graduatoria per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021.

Saladini ha espresso tutto l’impegno della società sportiva per facilitare un’istruttoria completa e trasparente con l’auspicio di una valutazione favorevole da parte della commissione di vigilanza sportiva.