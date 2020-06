Calcio, Vigor Lamezia già al lavoro per la riorganizzazione

LAMEZIA TERME – A poche ore dall’annuncio dell’unione delle due squadre, il nuovo presidente ed il suo staff stanno definendo l’assetto che dovrà avere la nuova società sportiva. Si apre dunque un nuovo capitolo di questa storia centenaria reso possibile da Felice Saladini, il giovane imprenditore lametino che è riuscito a riportare nella stessa casa le due compagini bianco verdi. Obiettivo: la promozione di un progetto comune per il bene dei tifosi e di tutta la cittadinanza. E intanto giovedì via alla domanda per il ripescaggio in serie D.

Dice il neo presidente Felice Saladini: “Questa nuova squadra è il desiderio che ho perseguito per mesi convinto che ci siano simboli importanti per questa città. L’unione, i progetti comuni, la trasparenza sono valori positivi dello sport e della vita civile in cui credo fortemente e che saranno l‘anima di questa nuova squadra. Il mio progetto nasce con l’intento di creare un modello positivo che può diffondersi, capace di creare entusiasmo e rinnovamento in un territorio dalle tante potenzialità ancora inespresse. In queste ore, subito dopo l’annuncio, ci siamo subito messi al lavoro per ripensare il modello di società, l’organizzazione sportiva, partendo dal molto che c’è ma anche dal desiderio di riorganizzarci profondamente. È un passaggio necessario in quanto voglio costruire una squadra composta da persone che vogliono bene alla Vigor Lamezia e che hanno capacità sportive e gestionali. Ho la piena titolarità e sarò responsabile di tutto quello che accade, voglio però lavorare in modo collegiale con lo staff, con i tifosi, con la società civile e imprenditoriale della città. Dobbiamo costruire un progetto solido, con impegno e determinazione per far crescere questo territorio e raccontare in tutta Italia la nuova straordinaria Vigor Lamezia”.