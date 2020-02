Calco, esordio con la Vigor 1919 per il 2000 Antonio Perri

LAMEZIA TERME – Ha fatto il suo esordio con la casacca della Vigor 1919 domenica scorsa nel corso della gara in casa del Campora. Si tratta di Antonio Perri, esterno destro, classe 2000. Cresciuto nelle giovanili della Vigor Lamezia e tra le varie esperienze quella che ricorda con maggior soddisfazione è l’approdo in Eccellenza, tra le fila del Cotronei, allenato da Mister Filippo Trapasso che ha lasciato in lui un ottimo ricordo, poiché lo ha fatto maturare dal punto di vista calcistico e caratteriale. “Ritorno in campo – ha dichiarato Perri – dopo diverse delusioni che mi hanno allontanato da questo sport per qualche tempo. Sono molto motivato e carico per questa nuova avventura, la Vigor è la squadra che rappresenta la mia città ed i colori biancoverdi sono quelli che porto nel cuore sin da quando ero bambino, e spero nel mio piccolo di poter dare una mano ai miei compagni ed alla società che ha dimostrato di credere in me”.