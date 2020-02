Campionato Nuoto Master Calabria: successo schiacciante di AQA asd

LAMEZIA TERME – La società AQA asd ha vinto ieri il Campionato Regionale Master Calabria. La gara organizzata dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto si è disputata a Lamezia Terme.

Un successo schiacciante quello dell’AQA, che si è aggiudicata il primo gradino del podio con 102608,46 punti, staccando notevolmente l’asd Anzianotti Nuoto (75627,71) e la Calabria Swim Race asd(52035,44). Alla manifestazione hanno partecipato 341 atleti in rappresentanza di ben 19 società calabresi, per 678 gare disputate.

Grande soddisfazione del presidente di AQA asd, Francesco Manna per la vittoria ottenuta. “Un successo che premia il lavoro, l’impegno e i sacrifici di dirigenti, tecnici e atleti – ha sottolineato Manna. Avere vinto questa manifestazione è per tutti noi motivo di grande orgoglio”.

“C’è in noi grande soddisfazione – osserva Andrea Di Donna consigliere delegato del settore master – per la crescita che il movimento master ha avuto in questi anni in Calabria. Lo sviluppo di questo settore era tra le prerogative del nostro Comitato ed essere riusciti nel nostro obiettivo ci inorgoglisce. I numeri registrati in questa manifestazione sono frutto dell’impegno totale da parte di tutti”.

Numeri importanti dunque, quelli registrati dall’evento sportivo a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal Comitato Regionale Calabro