Coronavirus, Simy (Crotone): “Unità in momento difficile”

CROTONE – “#forzaitalia”. È questo l’hashtag principale che utilizza l’attaccante nigeriano del Crotone Nwanko Simy nel messaggio sul suo profilo Instagram dedicato ai tifosi e a tutto il popolo italiano alle prese con l’emergenza Coronavirus.

L’attaccante rossoblu ha scritto un post sulla sua pagina Instagram postando una foto in cui tutta la squadra del Crotone si unisce, per infondere forza, coraggio e fiducia a tutti: “In un momento difficile e delicato come questo, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l’unità e il rispetto per superare questa sfida”. (ANSA)