Crossfit: Lamezia alla Battaglia d’Inghilterra con il coach Manolito Coquelin

LAMEZIA TERME – Si è conclusa, Lunedi 20 gennaio 2020, la fase di selezione della Gara di CrossFit “Battle of Britain Throwdown dove, due atlete del Team di “CrossLab Armature” e lo stesso Coach hanno superato tre dure prove di allenamento meritando l’ingresso in Finale con atleti provenienti da tutta Europa.

Le atlete Eleonora Pollice Classe 1995 Lametina e Pamela Stratoti, classe 1986 di Montauro, praticano il CrossFit rispettivamente da qualche anno sotto la guida del Tecnico Sportivo Manolito Coquelin, Unico Trainer CrossFit L2 a Lamezia Terme e docente di formazione sportiva del “CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE CSEN di CATANZARO”

La fase Finale della Battle of Britain si terrà a Birmingham, in Inghilterra, presso lo Staffordshire County Showground il 18 e 19 Aprile 2020.

– “Coquelin” :

“Questo è il 3 anno che “CrossLab Armature” Targata “Coquelin Training System” vede l’Europa, 2 anni fa con Antonio Attisani in Finale Europea della Reebok Spartan Race a Morzine in Francia e lo scorso anno la prima finale in Inghilterra delle atlete Stratoti e Pollice.

Una seconda esperienza per le ragazze che quest’anno hanno dato prova di grinta e determinazione buttando lacrime e sudore, due ragazze solari che hanno fatto di “CrossLab Armature” una parte della loro vita quotidiana e hanno riconfermato la loro tenacia.

Cerchiamo solo una bella avventura, cercando di dare il massimo, cercando di viverla al massimo e cercando prima tutto di divertirci più che possiamo”.