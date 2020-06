Festa a San Giovanni in Fiore: la Silana promossa alla categoria superiore

San Giovanni in Fiore – “La Silana è promossa alla categoria superiore. San Giovanni in Fiore esulta orgogliosa del risultato raggiunto e si stringe intorno alla società, alla squadra ed a Mister Romano”. E’ quanto affermano in una dichiarazione congiunta il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro e l’assessore allo sport, Leonardo Straface, pienamente soddisfatti per il traguardo raggiunto dalla squadra di calcio della città di Gioacchino.

“In ogni partita – proseguono il sindaco e l’assessore allo sport – disputata prima del lockdown abbiamo sofferto, gioito e sperato che si realizzasse il sogno della promozione. Questo sogno è oggi diventato splendida realtà. Grazie a tutti: alla società composta da giovani professionisti entusiasti e dinamici, ai giocatori, che non si sono risparmiati sul campo,ai tanti tifosi che non hanno fatto mai mancare il loro pungolo ed il loro sostegno ed agli sponsor che hanno creduto ed investito nella squadra della nostra città”.

“Siamo certi – concludono Belcastro e Straface – che in poco tempo la Silana toccherà altri e ben più grandi risultati. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la passione e la tenacia che animano i colori bianco/celesti rappresentano la chiave del successo per sempre nuovi e più entusiasmanti traguardi”.