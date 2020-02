Futsal Femminile, nuovi arrivi in casa Royal Team

LAMEZIA TERME – Due nuovi arrivi in casa Royal Team. Si tratta delle calcettiste spagnole Teresa Serrano, in A2 da ormai quattro/cinque anni, e Maria Caravaja, quest’ultima alla prima esperienza italiana.

Si tratta di due innesti importanti mirati, come dichiara il Presidente Mazzocca, a rinforzare la squadra in vista della volata play-off: “Siamo ormai pronti ad affrontare i play-off – dichiara il patron biancoverdi – perché ci siamo quasi matematicamente e sono certo che a maggio lotteremo per salire in Serie A”.