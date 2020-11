Futsal Femminile, Vigor Lamezia Women impegnata ad Ariano Irpino

LAMEZIA TERME – È arrivato il momento di muoversi anche per la Vigor Lamezia Women. Dopo due gare interne, e tanti rinvii, la formazione biancoverde deve mettersi in pullman per raggiungere Ariano Irpino dove, con una settimana di ritardo rispetto al calendario originale, affronterà la formazione locale. Quella formazione irpina che doveva essere il prossimo avversario, nello scorso campionato, quando fu decretato il lockdown.

La squadra del presidente Mazzocca anche la settimana scorsa, causa sospensione del torneo per cercare di recuperare le gare rinviate per Covid, ha riposato e la voglia di misurarsi in campo è tanta; in più di due mesi e mezzo sono state solo due le gare ufficiali disputate, e questo non giova molto alla crescita del gruppo che, dopo tanto lavoro deve trovare controprova in campo degli insegnamenti di mister Monti.

Le prime due gare sono state tutto sommato soddisfacenti, con un pizzico di rammarico per il pareggio con Taranto dopo il doppio vantaggio, ma ora c’è da misurarsi in trasferta contro una squadra che proprio settimana scorsa è stata sconfitta, in casa, dallo stesso Taranto in rimonta. Un team che ha un buon roster, in grado di giocarsi tutte le partite ed a pari delle lametine potrebbe essere la sorpresa o mina vagante del torneo.

Gara non semplice per il gruppo biancoverde che in questa pausa ha trovato sia gioie che dolori ma, davanti all’imponderabile, non si può fare molto se non mettere in campo tutta la propria voglia di dimostrare a se stesse ed agli altri il proprio valore.

Al termine dell’ultimo allenamento settimanale queste le convocate da mister Monti: Jammoul, Fakaros, Perri, Arzente, De Sarro, Praticò, Aliotta, Linza, Ierardi, Masaro, Ferreira.

La gara di Ariano Irpino avrà inizio alle ore 16,00 a porte chiuse, per cui si dovranno seguire le direttive emanate dalla Divisione proprio per queste occasioni, compresa la diretta streaming per consentire ai supporter di seguire comunque le ragazze nel loro impegno.

La direzione della gara è stata affidata ai Sigg. Manuel Terracciani di Napoli e Michelangelo Arminio di Nola con Elio Simone di Napoli al cronometro.