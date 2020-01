Futsal Femminle, Royal Team impegnata in Coppa Italia

LAMEZIA TERME – Settimana di riposo per il campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile ma non per le formazioni qualificate al primo turno di Coppa Italia. Tra queste la Royal Team Lamezia in virtù del terzo posto in classifica al termine del girone di andata. Le lametine si sono qualificate insieme a Fasano, Molfetta e Lauria per decidere chi sarà la rappresentante del girone D alla Final Four prevista per il 14 e 15 marzo prossimi. Gli incroci tra queste formazioni sono stabiliti dalla posizione in classifica e quindi alla Royal e toccato in sorte il Molfetta, incontrato proprio domenica scorsa nella prima del girone di ritorno tra le mura amiche. Una gara che dire proibitiva è poco e la conferma l’abbiamo avuta domenica scorsa al Palasparti; una squadra forte e completa in ogni reparto che è un’autentica macchina da gol che però non ha trovato vita facile contro le biancoverdi. Il passaggio del turno lo si gioca in gara secca, altro non da poco vantaggio per le pugliesi che possono sfruttare il fattore campo, e quindi tutti i favori del pronostico sono per il quintetto di mister Diego Iessi ma, dall’altra parte, capitan Primavera e compagne non sono disposte a far da agnello sacrificale e come al Palasparti vogliono mettere in difficoltà le avversarie. Certamente bisognerà fare molta più attenzione perché ogni errore può venire punito dalle micidiali ripartenze avversarie. Le ragazze del presidente Mazzocca però ci hanno abituato a partite intense e giocate col cuore anche quando la condizione fisica non è al meglio. “Sarà una bella partita tra due squadre che ormai si conoscono bene e questo è positivo per potersi esprimere al meglio.” Parole di una delle veterane biancoverdi, Stefania Corrao che così prosegue: “Questa settimana abbiamo lavorato abbastanza bene e, sinceramente, sono positiva. Noi sicuramente cercheremo di giocarcela, poi vedremo come andrà a finire.” A precisa domanda sulla gara secca: “Campionato o coppa cambia poco, tutte le partite le devi giocare fino alla fine dando il massimo. Del resto la nostra mentalità è quella di non mollare mai come del resto abbiamo fatto domenica scorsa con un finale in crescendo.”