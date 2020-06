La Raffaele S.p.A. si conferma main sponsor della squadra di pallavolo di Lamezia

LAMEZIA TERME – La Famiglia Raffaele conferma per l’ottavo anno consecutivo, il sostegno al volley prolungando l’accordo con la “ASD Next Atlas”, società neo promossa, grazie al ripescaggio dovuto allo stop dei campionati (era comunque saldamente al comando della classifica).

Un connubio forte quello tra i due gruppi, con un progetto importante: portare il nome di Lamezia Terme a risuonare non soltanto in Calabria ma per l’Italia, mantenendo però, sempre ben radicate le radici nella propria città.

La chiusura del Palasparti prima e l’emergenza Covid poi, ne hanno inevitabilmente il cammino ma non hanno spento l’entusiasmo di tifosi, della famiglia Raffaele e dell’associazione sportiva rappresentata dal Presidente, Francesco Strangis.

Arriva da Luca Raffaele, in rappresentanza della famiglia tutta, la prima dichiarazione di gaio consenso per questa nuova ripartenza con la maglia giallo blu.

La pallavolo è nel nostro cuore – dichiara Luca Raffaele – ed è per questo che otto anni fa, abbiamo iniziato questo ambizioso progetto, associando il nostro nome a quello di una realtà importante che come noi, ha sempre investito nello sport come occasione di formazione umana e tecnica dei ragazzi. La nostra idea – continua – è quella di far crescere i giovani in un ambiente sano, che attraverso la prova ma altresì i valori, il rispetto, l’idea di squadra e la propensione al sacrificio, ne possa forgiare il carattere aiutandoli a maturare prima come uomini e donne, e poi come atleti. Le difficoltà sono state innumerevoli ed evidenti per tutti, ma dobbiamo guardare al futuro e reinventare un percorso con il medesimo entusiasmo di sempre.

Soddisfazione arriva anche dal presidente, Francesco Strangis, orgoglioso di aver ricevuto la stima di una famiglia di professionisti, volano con la sua serietà ed umiltà, per tutta l’economia lametina.

Ci fa enormemente piacere – sottolinea Strangis – aver ricevuto la riconferma degli adulti della famiglia Raffaele e la fiducia delle nuove leve che hanno sposato con passione il progetto e con amicizia sono vicini alla squadra. A nome dell’Associazione ASD Next Atlas li ringrazio ancora per la stima profusa, che ci impegneremo a ricambiare, donando soddisfazioni sportive e lustro alla loro già lodevole immagine.