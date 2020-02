Lamezia, il 29 marzo l’evento “Moda a bordo piscina” alla piscina comunale

LAMEZIA TERME – Un imperdibile evento travolgerà domenica 29 marzo la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme. Musica, nuoto, fitness per tutti, spettacolari esibizioni… e ci sarà spazio anche per un angolo di moda.

Selezioniamo, quindi:

• donne dai 16 anni in poi

• uomini dai 16 anni in poi

• bambini (sia maschietti che femminucce) da 1 a 7 anni

Cosa non può mancare? Tanta voglia di divertirsi! E gli interessati potranno sfilare con indosso i bellissimi costumi offerti da Io Sport Joma per concorrere ai titoli di Miss Piscina Comunale Lamezia, Mister Piscina Comunale Lamezia, Baby Miss e Baby Mister. Ma c’è di più: per ciascuna categoria, saranno tre i vincitori, gratificati con speciali premi scelti accuratamente per loro.