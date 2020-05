Lamezia, le palestre si riorganizzano al tempo del Covid-19

LAMEZIA TERME – Si è svolta ieri una riunione tra alcuni dei presidenti delle associazioni e società sportive di Lamezia Terme. Durante l’incontro, si è discusso sulle modalità di attuazione delle possibili linee guida, prossimamente decretate dalle autorità competenti, riguardanti la riapertura di centri sportivi e palestre.

Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di promuovere l’attività motoria come prevenzione per alcune patologie e garanzia di buona salute psico-fisica.

In un periodo particolare come quello che – spiegano i vari titolari delle palestre e associazioni – abbiamo vissuto e stiamo vivendo per via dell’epidemia globale, la presenza virtuale da parte dei tecnici sportivi, con lezioni, programmi on line e materiale di intrattenimento gratuiti si è rivelata molto importante per rendere maggiormente sopportabile la permanenza forzata a casa.

L’analisi delle richieste, da parte degli utenti, ricevute da tutte le strutture ha fatto emergere una grande e omogenea intenzione di riprendere le attività sportive.

Gran parte del confronto è stato dedicato alla condivisione di informazioni e soluzioni per garantire la pratica delle discipline in totale sicurezza, permettendo ai praticanti di poter trarre il massimo beneficio, in quanto a salute e benessere, derivante da tutte le attività proposte sul territorio.

Si è convenuto, pertanto, di adottare un protocollo di intesa fra le parti per rispondere in maniera uniforme e solidale alle richieste degli utenti. Garantendo, allo stesso tempo, il prosieguo delle attività sportive, ove possibile, in estrema sicurezza.

Seguiranno altri incontri dove sarà ben accetta la partecipazione di altre realtà sportive del Lametino, e nei quali si affronteranno tutte le tematiche del caso. Ancora una volta, anche in un momento dove il distanziamento è fondamentale per il nostro bene, lo sport unisce le persone per promuovere buone e sane intenzioni.

In foto, i rappresentanti delle associazioni e società sportive: CSR Centro Sportivo Riabilitativo; FLX SSD ; The Square Wellness Club; ASD Marconi Fitness Club; ASD Fisiodinamic; ASD CrossTraining Warrior’s Resistance; Arcana Imperii SSD; ASD New Fitness; ASD Cross Gym; CrossLab Armature; ASD Sporting Center.