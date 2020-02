Lamezia, “Moda a Bordo Piscina”: estese le selezioni anche a ragazzi e ragazze da 8 a 15 anni

LAMEZIA TERME – “Moda a Bordo Piscina” sarà solo una piccola fetta del grande evento che il 29 marzo travolgerà la piscina comunale “Salvatore Giudice” e tutta Lamezia Terme in un’unica festa dalle molteplici sfumature.

Meravigliose esibizioni natatorie coinvolgeranno il pubblico in uno spettacolo imperdibile, accompagnate da musica dal vivo e dall’opportunità di provare le lezioni di fitness che avranno tutto un altro sapore in una cornice studiata meticolosamente e predisposta nel dettaglio per rendere la giornata indimenticabile.

Non mancherà una bellissima sfidata di moda a bordo vasca, con i costumi olimpionici offerti da Io Sport Joma, che coinvolgerà grandi e piccini, gratificati poi da premi scelti appositamente per loro. Potranno partecipare:

• baby da 1 a 7 anni (sia maschietti che femminucce)

• donne dai 16 anni in poi

• uomini dai 16 anni in poi

Ma c’è una novità: abbiamo deciso di inserire una nuova fascia d’età, che coinvolgerà

• ragazzini da 8 a 15 anni (sia maschietti che femminucce)

Per iscriversi o mandare la candidatura del proprio piccolo basta inviare una mail all’indirizzo arvalianuotolamezia@gmail.com corredata di nome, cognome, foto e numero di telefono. C’è tempo fino al 12 marzo per aderire.