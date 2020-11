Lamezia, svolto il Campionato Interregionale Gold Allieve di Ginnastica Ritmica al “Palasparti”

LAMEZIA TERME – Si è tenuto lo scorso sabato 21 novembre, presso il Palasparti di Lamezia Terme, il Campionato Interregionale Gold Allieve di Ginnastica Ritmica, gara inserita dal Coni Nazionale come competizione di interesse nazionale.

L’ evento organizzato dalla S.S. Kines di CZ e dalla A.S.D Marconi Ritmica di Lamezia, che si è svolto a porte chiuse nel pieno rispetto dei protocolli anti- covid e nella stretta osservanza delle disposizioni in materia di CONI e FGI, ha segnato “il ritorno della Ritmica di alto livello nella nostra città”.

Durante l’arco della giornata si sono alternate in pedana, ginnaste di età compresa tra gli 8 e i 12 anni provenienti, oltre che dalla Calabria, da Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Ottime sono state le prestazioni per le piccole atlete calabresi che hanno staccato il pass per la fase Nazionale (Rimini 4-6 dicembre 2020) con Alessandra Coppola, quarta nella sua categoria, e Michelle Turcomanni che si è laureata vice- campionessa zona tecnica 5, entrambe atlete della S.S. Kines di CZ.

Una giornata di sport che ha regalato una parentesi di serenità e normalità tanta sospirata e attesa che se pur in una cornice di incredulità, ha donato sollievo agli affanni quotidiani.

L’ottima riuscita della gara è stata possibile grazie alla collaborazione ed all’impegno dell’amministrazione comunale della città di Lamezia Terme tutta, ed in particolare nella persona del Sindaco Paolo Mascaro e dell’Assessore allo Sport Luisa Vaccaro, della Giunta Coni Calabria e del Comitato Regionale della FGI Calabria. Un ringraziamento doveroso all’ ATS Lamezia, ente gestore del palazzetto, per essersi prodigato affinché anche la Ginnastica Ritmica avesse il suo spazio nel palinsesto dello sport Lametino.

Ci auguriamo che questo ritorno possa essere l’inizio di un nuovo percorso agonistico per le ginnaste di ritmica in città.