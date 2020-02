Nuoto, l’Arvalia al “Bari Swimming Contest 2020”

LAMEZIA TERME – Continua il momento positivo della Acli Arvalia Nuoto Lamezia, approdata domenica 16 febbraio al “Bari Swimming Contest 2020” per dare prova delle grandi abilità coltivate con pazienza e costanza dal team di agonisti lametini.

Anche in Puglia, circondati da nomi importanti del nuoto italiano, gli atleti guidati dai mister Massimo Borracci e Francesco Strangis hanno dimostrato di avere grande carattere in vasca e notevoli sono i risultati conseguiti nel corso di questa nuova e importante sfida:

Aurora Furci – 1° posto Assoluto nei 200m misti Ragazzi Femmine (2’29.95), 2º posto nei 200m stile libero Ragazzi Femmine (2’10.65), 3° posto Assoluto nei 400m dorso stile libero Ragazzi Femmine (4’32.70)

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto nei 200m misti Assoluti Maschi (2’12.17), 3° posto nei 100m dorso Assoluti Maschi (1’03.22), 3° posto nei 200m dorso Assoluti Maschi (2’13.85)

Angelo Talarico – 2° posto nei 200 farfalla Ragazzi Maschi 14 anni (2’21.44)

Leonardo Grasso – 3° posto nei 1500 stile libero Ragazzi Maschi 14 anni

Ma di grande rilievo sono state anche le performance degli altri due atleti della Arvalia che hanno preso parte alla manifestazione, quindi Ilaria Matti Altadonna e Benedetta Gaetano, in continua crescita grazie a un lavoro serio, attento e meticoloso che li sta accompagnando in questo loro lungo percorso natatorio.