Nuoto, l’Arvalia al “IV Trofeo Regionale a Squadre per Categoria Indoor 2020”

LAMEZA TERME – Grande emozione per gli atleti della Arvalia Nuoto Lamezia sabato 18 e domenica 19 gennaio. Dopo cinque infiniti anni, il “IV Trofeo Regionale a Squadre per Categoria Indoor 2020” ha sancito un nuovo esordio per la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia, tornata a brillare in tutto il suo splendore. Un po’ come i giovanissimi atleti guidati da mister Massimo Borracci e dal suo vice, Francesco Strangis, che nel loro amato impianto hanno cercato di dare il massimo, nonostante il loro team fosse meno corposo rispetto a quelli che li hanno preceduti in classifica.

Importanti i risultati conseguiti individualmente dai vari atleti:

Aurora Furci – 1° posto 200m Stile Libero Ragazzi Femmine (2’10.74), 1° posto nei 200m Misti Ragazzi Femmine (2’28.93), 1° posto nei 50m Stile Libero Ragazzi Femmine (28.35), 1° posto nei 400m Stile Libero Ragazzi Femmine (4’33.83), 1° posto nei 100m Misti Ragazzi Femmine (1’10.07), 1° posto nei 100m Stile Libero Ragazzi Femmine (1’00.80);

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto nei 200m Misti Cadetti Maschi (2’14.26), 1° posto nei 400m Stile Libero Cadetti Maschi (4’12.85), 1° posto nei 200m Dorso Cadetti Maschi (2’11.27), 2° posto nei 100m Misti Cadetti Maschi (1’02.12), 2° posto nei 100m Dorso Cadetti Maschi (1’03.32), 3° posto nei 50m Rana Ragazzi Maschi (32.07);

Ilaria Matti Altadonna – 1° posto nei 50m Dorso Ragazzi Femmine (34.80), 1° posto nei 100m Dorso Ragazzi Femmine (1’13.01), 1° posto nei 200m Dorso Ragazzi Femmine (2’32.03), 2° posto nei 400m Stile Libero Ragazzi Femmine (4’53.74), 3° posto nei 100m Misti Ragazzi Femmine (1’14.95);

Federica Turtoro – 1° posto nei 400m Misti Ragazzi Femmine (5’41.09), 2° posto nei 200m Misti Ragazzi Femmine (2’41.67);

Gaetano Benedetta – 2° posto nei 100m Stile Libero Ragazzi Femmine (1’04.33), 3° posto nei 200m Stile Libero Ragazzi Femmine (2’21.29), 3° posto nei 100m Rana Ragazzi Femmine (1’23.33), 3° posto nei 200m Rana Ragazzi Femmine (3’02.52);

Leonardo Grasso – 1° posto nei 1500m Stile libero Ragazzi Maschi (17’34.38), 3° posto nei 400m Stile Libero Ragazzi Maschi (4’24.22), 3° posto nei 200m Dorso Ragazzi Maschi (2’20.77);

Angelo Talarico – 3° posto nei 200m Farfalla Ragazzi Maschi (2’19.2), 3° posto nei 1500m Stile libero Ragazzi Maschi (17’46.17);

Gaia Anna Silvana Ottaviano – 3° posto nei 200m Stile Libero Juniores Femmine (2’24.39), 3° posto nei 50m Dorso Juniores Femmine (33.35).

Un plauso particolare va ad Aurora Furci, che ha ottenuto il massimo punteggio a cui si potesse ambire, vincendo in tutte e sei le gare a cui ha partecipato nel corso di questa manifestazione. Nessun atleta è riuscito a farlo. Ma rilevantissimo anche il risultato conseguito da Angelo Talarico nei 200m Delfino: grande prestazione, quella del ragazzo, che gli ha permesso di avvicinarsi a 1”03 decimi dal tempo limite per i campionati italiani.

Buone anche le performance di Chiara Maria Macrì, Marika Romanello e Sarah Romanello che hanno contribuito alla riuscita di tutto il team.

Nuovo appuntamento con la piscina comunale di Lamezia previsto per sabato 25 e domenica 26 gennaio con un’altra importantissima manifestazione che coinvolgerà le squadre natatorie di tutta la Calabria: il “17° Grand Prix Esordienti di Nuoto Indoor 2020”.