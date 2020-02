Nuoto, l’Arvalia Lamezia ai “Campionati Regionali di Fondo Indoor 2020“

LAMEZIA TERME – Aurora Furci, Leonardo Grasso e Angelo Talarico. Questi i nomi dei tre atleti della Acli Arvalia Nuoto Lamezia che hanno fatto la differenza ai “Campionati Regionali di Fondo Indoor 2020“, indetti dalla Fin Calabria e disputati domenica 23 febbraio nella piscina comunale di Vibo Valentia.

«Abbiamo partecipato con tre Categorie Ragazzi – ha spiegato mister Massimo Borracci, seguito dal suo vice, coach Francesco Strangis – e possiamo dire con orgoglio che sono andati benissimo. Oltre a vincere, hanno fatto dei tempi davvero importanti. La sorpresa più grande è stata arrivare terzi come società a livello assoluto, con soli tre atleti. Abbiamo fatto gare d’alto livello, primeggiando anche nel fondo».

Ecco i risultati individuali conseguiti dai tre giovanissimi nuotatori:

Aurora Furci – 1° posto nei 3000m Stile libero Assoluti Misti Serie 2 (37’52.0);

Leonardo Grasso – 1° posto nei 3000m Stile libero Assoluti Misti Serie 1 (35’14.4);

Angelo Talarico – 2° posto nei 3000m Stile libero Assoluti Misti Serie 1 (35’48.4).

Un nuovo trionfo per la società gestrice della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che non può che andare ad aggiungersi alla corposa collezione di soddisfazioni conseguite dai talentuosi atleti.