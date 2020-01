Nuoto, l’Arvalia Lamezia al “16° Trofeo S. Agata”

LAMEZIA TERME – Mentre la squadra di esordienti della Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia trionfava nella piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, domenica 26 gennaio anche gli atleti master hanno regalato grandi gioie alla società che gestisce l’impianto di via De Sensi.

Tra i protagonisti del “16° Trofeo S. Agata”, la manifestazione natatoria organizzata da Poseidon Sporting Club A.S.D. Catania, Pietro Borello e Domenico Albisi hanno portato alto il nome della Arvalia Nuoto Lamezia anche in Sicilia.

In vasca da 50 metri, i due atleti sono riusciti a conquistare considerevoli successi in particolare nei 100 metri farfalla maschile – Categoria Master 45: importante argento per Borello, con un tempo pari a 1’36″39; bronzo, invece, per Albisi nello stesso stile con 1’45″67.

Insomma, una grande soddisfazione per la società lametina, che non perde occasione per dimostrare a team ben più avviati l’importante lavoro di crescita che la sta accompagnando.